La desaparición de la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, hace tres semanas, ha inspirado a un pequeño número de voluntarios a emprender sus propias búsquedas en el denso desierto cercano a su casa con la esperanza de resolver el caso.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima dijo que aunque aprecia la preocupación por Nancy Guthrie, pidió a las personas que preguntan sobre el voluntariado para dar espacio a los investigadores para hacer su trabajo.

“Todos queremos encontrar a Nancy, pero este trabajo es mejor dejarlo en manos de profesionales”, dijo la agencia en un comunicado durante el fin de semana.

Desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa, a las afueras de Tucson, el 31 de enero y fue dada por desaparecida al día siguiente. Las autoridades creen que fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad. Se encontraron gotas de su sangre en el porche delantero, pero las autoridades no han revelado públicamente muchas pruebas.

A pesar de que el sheriff ha pedido a la gente que no busque por su cuenta, los voluntarios han seguido buscando. Un pequeño grupo dijo haber encontrado una mochila negra el domingo, pero no era de la misma marca que la identificada en el vídeo de vigilancia que el FBI publicó de una persona enmascarada en casa de Guthrie la noche que desapareció.

Un portavoz del sheriff dijo a la cadena de televisión KOLD de Tucson que la bolsa y su contenido no parecían ser pistas viables. The Associated Press se puso en contacto con el departamento del sheriff para hacer comentarios el lunes.

Los voluntarios empiezan a buscar

Dos mujeres del grupo Madres Buscadoras de Sonora, que llevaban herramientas de excavación el domingo frente a la casa de Guthrie, dijeron que ellas también se unirían a la búsqueda. Colgaron folletos en el buzón de Guthrie con su foto y su información de contacto.

Lupita Tello, que se unió al grupo tras la desaparición de su hijo en México en 2020, dijo el lunes que ella y otros dos voluntarios seguirán colocando octavillas en paradas de autobús y postes de electricidad cerca de la casa de Nancy Guthrie. Miembros del grupo planean hacer lo mismo en Nogales, México.

Dijo que una amiga de una de las hijas de Nancy Guthrie se puso en contacto con el grupo y les pidió ayuda por su experiencia. El grupo ha encontrado los restos de más de 5,000 personas en México desde que fue creado hace 10 años por madres con hijos desaparecidos.

“Conocemos el suelo. Sabemos cuándo alguien ha cavado hondo o cuándo hay una tumba poco profunda”, dijo Tello. “Esperamos poder ayudar porque entendemos el dolor de tener un familiar desaparecido”.

Dijo que los miembros del grupo han recibido formación de expertos forenses mexicanos sobre cómo llevar a cabo sus búsquedas.

El departamento del sheriff dijo en un comunicado a última hora del lunes que es consciente de las diferencias en la ropa de la persona enmascarada que aparece en varias imágenes que se difundieron, concretamente con y sin mochila.

“No hay fecha ni hora asociadas a estas imágenes”, dijo el departamento. “Por lo tanto, cualquier sugerencia de que las fotografías fueron tomadas en días diferentes es puramente especulativa”.

Deben coordinarse

Tony Estrada, ex sheriff durante muchos años del vecino condado de Santa Cruz, dijo que los buscadores voluntarios tienen buenas intenciones al querer ayudar y pueden servir como multiplicadores de fuerza, pero es crucial que sus esfuerzos se coordinen con las fuerzas del orden.

“No se puede tener a gente por todas partes buscando algo y no informar a nadie ni avisar de que van a estar en esa zona”, dijo Estrada. “Pueden estar pisoteando cosas que pueden resultar útiles en el futuro”.

Casi todas las operaciones de búsqueda de las fuerzas del orden estadounidenses cuentan con voluntarios, según Chris Boyer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate.

Los voluntarios sin formación que se presentan para ayudar en una búsqueda pueden tener buenas intenciones, pero los expertos afirman que podrían acabar contaminando la escena de un crimen.

“Es doloroso para las fuerzas del orden que eso ocurra”, dijo Boyer.

Los voluntarios deben someterse a una comprobación de antecedentes, recibir formación en aspectos como la administración de primeros auxilios y la preservación de escenas del crimen, y trabajar bajo la dirección de las autoridades policiales, dijo Boyer, cuyo grupo proporciona educación, certificación y defensa de los esfuerzos de búsqueda y rescate en todo Estados Unidos y otros países.

Cientos de personas trabajan en la investigación

Varios cientos de personas están trabajando en la investigación de Guthrie, y se han recibido más de 20,000 pistas, ha dicho la oficina del sheriff. El FBI y otras agencias están ayudando.

La oficina del sheriff ha vigilado las veinticuatro horas del día últimamente la casa de Guthrie. También ha decretado un flujo temporal de sentido único en la carretera para que puedan pasar los vehículos de emergencia y los camiones de recogida de basuras. La presencia constante de equipos de noticias, blogueros y curiosos ha suscitado reacciones encontradas entre los vecinos.

Algunos agradecen la atención que está recibiendo el caso. Otros han colocado conos de tráfico y señales en sus propiedades para mantener a la gente alejada.

Mientras tanto, el homenaje a Nancy Guthrie en el exterior de su casa sigue creciendo, con flores, lazos amarillos, cruces, oraciones y santos patronos para las personas mayores y en situaciones desesperadas.

Aran Aleamoni y su hija Ariana eligieron un ramo de flores rojas, rosas y blancas y lo colocaron al borde del patio de Guthrie, junto a un cartel que rezaba “Let Nancy Come Home” y una estatuilla de un ángel.

“Mi corazón está con toda la familia”, dijo Aran Aleamoni, que conoce a la familia Guthrie desde hace mucho tiempo. “Todos estamos tirando de vosotros. Estamos con vosotros en vuestro rincón”.

