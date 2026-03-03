TUCSON, Arizona. La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, y su hermana regresaron el lunes a la casa de su madre en las afueras de Tucson, en su primera visita desde la desaparición de Nancy Guthrie hace un mes.

En un video grabado por NewsNation y FOX News Digital, se puede ver a la presentadora de NBC, a su hermana Annie Guthrie y a su cuñado Tommaso Cioni caminando del brazo por la entrada, colocando flores amarillas y abrazándose en una escena emotiva.

El homenaje improvisado en el borde de la propiedad incluye flores, listones amarillos, cruces, oraciones, un letrero que dice “Deja que Nancy vuelva a casa” y una estatuilla de un ángel.

Más tarde el lunes, Savannah Guthrie publicó una foto de flores en el homenaje.

“Sentimos el cariño y las oraciones de nuestros vecinos, de la comunidad de Tucson y de todo el país”, escribió Guthrie, terminando la frase con un emoji de corazón. Por favor, no dejen de orar y tener esperanza con nosotros. Tráiganla a casa.

Los hijos de Nancy Guthrie han aparecido previamente en videos pidiendo el regreso de su madre. Más recientemente, Savannah Guthrie publicó en redes sociales una publicación en la que afirmaba que la familia ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su recuperación.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades creen que la mujer de 84 años fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.

Se encontraron gotas de su sangre en el porche. El FBI publicó imágenes de vigilancia el 10 de febrero que mostraban a un hombre enmascarado en la puerta de la casa de Guthrie la noche de su desaparición. Por lo demás, las autoridades han hecho públicas pocas pruebas.

La semana pasada, FOX News Digital informó que una cámara Ring a unos 4 kilómetros de la casa de Guthrie había captado el paso de 12 vehículos en el momento de su desaparición.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima se negó a confirmar si alguno de los vehículos que circulaban en los videos estuvo involucrado en la desaparición de Guthrie. La agencia indicó que los investigadores están revisando cientos de horas de grabaciones de vigilancia.

La casa de Nancy Guthrie ha sido devuelta a su familia. Se han colocado letreros de “Prohibido el paso” en la propiedad.