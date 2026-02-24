La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, ha declarado que su familia ofrece ahora una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida de su casa de Arizona hace más de tres semanas.

Savannah Guthrie dijo el martes que su familia sigue esperando un milagro y confía en que su madre sea encontrada con vida, pero también reconoció que son conscientes de que podría ser demasiado tarde. Las autoridades han expresado su preocupación por la salud de Nancy Guthrie porque necesita medicamentos vitales a diario.

“Puede que ya se haya ido”, dijo Savannah Guthrie en un post de Instagram. “Puede que ya se haya ido a casa con el Señor al que ama y esté bailando en el cielo”.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa a las afueras de Tucson, Arizona, el 31 de enero y fue dada por desaparecida al día siguiente.

Las autoridades creen que fue secuestrada, y el FBI hizo públicos los vídeos de vigilancia de un hombre enmascarado que se encontraba ante la puerta de Guthrie la noche en que desapareció.

Se encontraron gotas de su sangre en el porche delantero, pero las autoridades no han revelado públicamente muchas pruebas.

Savannah Guthrie dijo que su familia necesita saber dónde está su madre pase lo que pase.

“Alguien ahí fuera sabe algo que puede traerla a casa”, dijo.

