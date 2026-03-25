Una llorosa Savannah Guthrie, en su primera entrevista desde que su madre de 84 años fue aparentemente secuestrada en su casa de Arizona, dijo que “alguien tiene que hacer lo correcto” y aportar información para ayudar a la investigación.

“Estamos en agonía”, dijo a su colega de NBC News Hoda Kotb en una parte de la entrevista emitida el miércoles en el programa “Today”. Dijo que se despierta cada noche pensando en lo que pasó su madre.

La NBC informó el miércoles de que el programa emitirá el jueves y el viernes una entrevista completa con la presentadora del programa “Today”. Es la primera entrevista de Guthrie desde que se denunció la desaparición de su madre el 1 de febrero. Según las imágenes de seguridad, las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada o llevada contra su voluntad.

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Tanto Guthrie como Kotb lloraron durante la breve parte de la entrevista emitida el miércoles. Kotb, ex copresentadora de Guthrie, ha regresado a “Today” mientras su antigua colega ha estado ausente.

Guthrie dijo que, aunque es insoportable pensar en el terror que debió sentir su madre, “esos pensamientos exigen ser pensados. Y no ocultaré mi rostro. Pero ella necesita volver a casa ahora”.

Savannah Guthrie ha sido copresentadora del programa matinal de la NBC desde 2012, y se espera que regrese en algún momento, aunque no se ha fijado una fecha mientras pasa tiempo con su familia.

A pesar de ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información, ha habido poco movimiento en la investigación. El pasado fin de semana, la familia de Guthrie hizo un llamamiento a los vecinos de Arizona para que buscaran en sus recuerdos cualquier cosa que pudieran haber visto y que pudiera ayudar a la investigación. “Ningún detalle es demasiado pequeño”, dijeron.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.