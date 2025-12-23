La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzará a embargar los salarios de los deudores de préstamos estudiantiles en mora a principios de enero, retomando la práctica suspendida en la pandemia, según informó este martes CNBC.

Alrededor de 1,000 prestatarios en mora recibirán notificaciones de embargo administrativo de salario a partir del 7 de enero, confirmó un portavoz del Departamento de Educación a la citada cadena.

Esta será la primera vez que una parte del salario de los deudores esté en riesgo desde que se suspendió la recaudación forzada por la pandemia.

El número de prestatarios notificados sobre la retención de salarios seguirá aumentando en las semanas siguientes, dijo el portavoz al medio especializado en finanzas.

El Departamento de Educación restableció en mayo pasado el cobro de préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses poniendo fin a las moratorias que comenzaron en 2020.

Para su restablecimiento, unos 42.7 millones de personas debían más de 1.6 billones de dólares al Gobierno en préstamos recibidos para pagar sus estudios superiores, según los datos de la Administración Trump.

Más de cinco millones de prestatarios se encontraban en situación de impago, una cifra que podría subir a 10 millones, estimó la Casa Blanca el semestre pasado.

Según el Departamento de Educación, la reanudación de estos cobros “protege a los contribuyentes de asumir el costo de préstamos estudiantiles que los prestatarios asumieron voluntariamente para financiar su educación superior”.

La anterior Administración de Joe Bien (2021-2025) impulsó varios intentos para condonar la deuda estudiantil a millones de personas, pero esas medidas fueron disputadas en los tribunales por parte de los estados gobernados por republicanos.