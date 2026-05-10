Una adolescente de 16 años y un hombre de 28 enfrentan cargos de asesinato en primer grado tras presuntamente matar a tiros a los padres y la abuela de la menor en un caso que ha estremecido a Carolina del Norte.

Según la investigación preliminar de las autoridades, divulgada por Fox News, un familiar alertó a la Policía luego de varios días sin tener noticias de Travis Eugene Grant, de 41 años; Kimberly Michelle Grant, de 42; su hija Star Grant, de 16; y la abuela Sharon Harwood Grant, de 66 años.

Cuando los agentes acudieron a la vivienda familiar el pasado jueves, encontraron los cuerpos de Travis, Kimberly y Sharon dentro de la residencia. Los tres habían muerto por heridas de bala.

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Las autoridades se percataron rápidamente de que Star Grant no se encontraba en la escena, por lo que iniciaron una intensa búsqueda para localizarla.

La búsqueda culminó horas más tarde en un hotel de Gatlinburg, Tennessee, donde la menor fue encontrada junto a Devan O’Neil Loving, de 28 años. Ambos fueron arrestados y ahora enfrentan acusaciones relacionadas con el asesinato de los padres y la abuela de la adolescente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál era la relación entre la menor y Loving ni un posible motivo para el crimen.

Star Grant y Loving enfrentan tres cargos de asesinato en primer grado y ptro de conspiración para cometer asesinato. Debido a la gravedad de los delitos, la adolescente será procesada como adulta, informaron las autoridades.

En Carolina del Norte, este tipo de cargos podría conllevar cadena perpetua e incluso la pena de muerte.