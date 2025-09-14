Un adolescente de 16 años fue arrestado y acusado en Pearland, Texas, por la muerte de su padre, tras un violento incidente que terminó en una persecución policial por el área metropolitana de Houston, según informaron las autoridades locales.

La policía de Pearland respondió alrededor de las 6:30 de la mañana a un llamado que alertaba sobre un hombre encontrado sin vida en una residencia ubicada en la cuadra 9000 de Sundown Drive. Al llegar al lugar, los oficiales hallaron el cuerpo de Willie Washington, de 43 años, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca, según confirmaron los investigadores.

Durante la inspección inicial, los agentes notaron que el vehículo de la víctima no se encontraba en la escena. Usando tecnología de rastreo, localizaron el automóvil circulando por el área de Houston y emprendieron una persecución en la que participaron policías de Pearland, Houston y agentes del Precinto 7 del Condado de Harris. El sospechoso, identificado como el hijo del fallecido, presuntamente conducía el vehículo y terminó estrellándolo antes de ser detenido.

El menor, según publicó Houston Chronicle, fue llevado bajo custodia y enfrenta cargos por asalto agravado con un arma mortal, delito considerado de primer grado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Brazoria.