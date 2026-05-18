Tres jóvenes fueron detenidos tras al menos 10 tiroteos aleatorios ocurridos durante el fin de semana en Austin, Texas, que dejaron cuatro personas heridas, informaron funcionarios de la ciudad.

Mientras recorrían la ciudad en vehículos robados, al menos dos de los sospechosos dispararon contra dos estaciones de bomberos, edificios de apartamentos y viviendas durante una serie de robos y tiroteos registrados desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, indicó el domingo la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis.

Dos jóvenes, de 15 y 17 años, fueron arrestados luego de ser detenidos por la Policía mientras viajaban en un vehículo robado e intentaban huir. Una tercera persona que también estaba en el automóvil escapó inicialmente, pero fue detenida el domingo por la noche en una gasolinera en Manor, a unas 15 millas (24 kilómetros) al noreste de Austin. La Policía indicó que se trata de un menor de edad, aunque no ofreció más detalles.

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Davis señaló previamente que el arma utilizada en los tiroteos había sido robada anteriormente por el joven de 15 años y que el de 17 era buscado por otro robo de arma de fuego.

Las autoridades ordenaron a residentes de una amplia zona del sur de la capital de Texas permanecer refugiados en sus hogares mientras buscaban a los sospechosos. Más tarde, la orden fue levantada tras la detención de dos de ellos.

Cuatro víctimas fueron transportadas a hospitales, incluida una persona con heridas de gravedad, informaron las autoridades.

Según Davis, los sospechosos robaron al menos cuatro vehículos mientras se desplazaban por la ciudad.

“No tenemos un motivo específico identificado. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, dijo el alcalde Kirk Watson.