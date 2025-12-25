Glen Burnie, Maryland. Agentes de inmigración de Estados Unidos dispararon contra un vehículo en movimiento el miércoles por la mañana durante una operación de control y remoción, y lesionaron a dos personas, informaron funcionarios.

Un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, en Maryland, dijo que ninguna de las personas tenía heridas que pusieran su vida en riesgo, y ambas fueron llevadas al hospital.

La policía de Anne Arundel respondió a un reporte de un tiroteo que involucraba a agentes federales alrededor de las 10:50 de la mañana. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) fueron los únicos funcionarios involucrados en el tiroteo, según la policía.

PUBLICIDAD

Preliminarmente, la policía dijo que los agentes se acercaron a una furgoneta blanca, pero el vehículo intentó atropellarlos. Los agentes dispararon contra la furgoneta, que aceleró hasta detenerse en una zona boscosa, según la policía.

Cuando se les pidió un comentario, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que ambos civiles involucrados en el altercado con el ICE están en Estados Unidos de manera ilegal. No indicaron si alguno de ellos había sido arrestado.

“Los continuos esfuerzos para alentar a los extranjeros ilegales y agitadores violentos a resistirse activamente al ICE sólo conducirán a más incidentes violentos”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.

La policía de Anne Arundel dijo que investigará el tiroteo, mientras que el FBI investigará la supuesta agresión contra los agentes y el ICE llevará a cabo una investigación interna.