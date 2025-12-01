Airbus informó que la mayoría de su flota de 6,000 aviones de pasajeros A320 ha recibido una actualización para corregir un fallo de software que podría haber afectado los controles de vuelo.

Los viajeros enfrentaron pequeñas interrupciones hacia el fin de semana, mientras las aerolíneas de todo el mundo se apresuraban a instalar las actualizaciones en este popular avión comercial. Airbus advirtió sobre el problema el viernes, justo cuando millones de pasajeros en Estados Unidos se desplazaban por las festividades de Acción de Gracias, el período de mayor tráfico aéreo en el país.

La empresa europea de fabricación de aviones indicó el lunes que la “gran mayoría” de los aviones de corto alcance en servicio “ya han recibido las modificaciones necesarias”.

“Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de menos de 100 aeronaves restantes y asegurar que puedan volver a estar en servicio”, dijo Airbus, con sede en Toulouse, Francia.

“Airbus se disculpa por cualquier inconveniente y retraso ocasionado a pasajeros y aerolíneas por este evento”, añadió.

Airbus explicó que descubrió que la “intensa radiación solar” podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.