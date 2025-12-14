PROVIDENCE. Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad de Brown, durante el segundo día de exámenes finales, dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas, quienes se encuentran en condición crítica pero estable, el sábado, informó el alcalde de Providence. La universidad, una universidad de la Ivy League, emitió una alerta de tirador activo e instó a estudiantes y personal a buscar refugio.

La policía no dio a conocer de inmediato detalles sobre el número de víctimas, su estado de salud ni las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades universitarias informaron inicialmente a estudiantes y personal que un sospechoso estaba detenido, pero posteriormente aclararon que no era así y que la policía seguía buscando a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de Brown.

PUBLICIDAD

“Seguimos recibiendo información sobre lo que está sucediendo, pero simplemente les pedimos a las personas que cierren sus puertas con llave y se mantengan alerta”, declaró el concejal de Providence, John Goncalves, cuyo distrito incluye el campus de Brown. Como exalumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa a esta zona, estoy desconsolado. Mi más sentido pésame a todos los familiares y a las personas afectadas.

El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el departamento de Física de la universidad. Según el sitio web de la universidad, el edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas.

Se estaban realizando exámenes de diseño de ingeniería en el edificio cuando ocurrió el tiroteo.

El presidente Donald Trump declaró a última hora de la tarde que había sido informado sobre el tiroteo.

“¡Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!”, escribió en sus redes sociales.

Se instó a los estudiantes a resguardarse en sus hogares mientras la policía acudía al lugar de los hechos, y se pidió a la gente que evitara la zona. Un agente de policía advirtió a los medios de comunicación que se refugiaran en sus vehículos, ya que la zona seguía siendo un foco de actividad.

Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.

La policía estaba investigando activamente y seguía recopilando información del lugar de los hechos, según Kristy DosReis, directora de información pública de la ciudad de Providence. El FBI indicó que estaba colaborando en la respuesta.

Brown es una institución privada con aproximadamente 7300 estudiantes de pregrado y más de 3000 de posgrado. El sábado fue el segundo día de exámenes finales del semestre de otoño.