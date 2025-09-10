Zoox, la empresa de robotaxis propiedad de Amazon, lanzó este miércoles su servicio en Las Vegas, ofreciendo viajes gratuitos en algunas zonas de la ciudad del entretenimiento a quienes estén dispuestos a apostar por la seguridad de un vehículo sin conductor.

El debut del tan esperado servicio de transporte de Zoox en Las Vegas refleja la confianza de la compañía —propiedad de Amazon— en la seguridad de sus vehículos con forma de cubo, tras dos años de pruebas en la ciudad.

Inicialmente, los robotaxis solo estaban disponibles para empleados en Las Vegas, luego se extendieron gradualmente a familiares y amigos. Ahora, cualquier persona con la aplicación de Zoox podrá solicitar un viaje a cinco destinos designados, incluidos Resorts World, el hotel Luxor y el hotel New York-New York. La distancia más larga que recorrerán los robotaxis será de aproximadamente tres millas (4.8 kilómetros), con capacidad para transportar hasta cuatro pasajeros.

Todos los viajes serán gratuitos durante al menos los primeros meses, como parte de una estrategia para promover la existencia del servicio en este destino turístico de fama mundial. Una vez que comience a cobrar por los trayectos en Las Vegas, Zoox asegura que sus tarifas serán comparables a las de los taxis tradicionales y servicios de transporte como Uber y Lyft.

Zoox puede permitirse ofrecer viajes gratuitos gracias, en gran parte, al respaldo financiero de Amazon. El gigante del comercio electrónico, actualmente valorado en 2.5 billones de dólares, adquirió Zoox por 1,200 millones hace cinco años como parte de sus esfuerzos por expandirse a otras áreas tecnológicas.

El mercado de Las Vegas marca el primer paso de Zoox en su intento por alcanzar al líder del sector de robotaxis, Waymo, una filial de Google que ya ofrece viajes sin conductor en el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta y Austin, Texas (donde Tesla aún está en fase de pruebas de un servicio de robotaxis que su CEO, Elon Musk, ha venido promocionando durante la última década).

Mientras que Waymo instala su tecnología de conducción autónoma en vehículos fabricados por automotrices tradicionales, Zoox está produciendo sus robotaxis de diseño distintivo en una antigua fábrica de autobuses en Hayward, California —a unos 40 kilómetros al sureste de San Francisco.

Como muestra de sus ambiciones, Zoox espera fabricar hasta 10,000 robotaxis al año a medida que se expanda a otros mercados. Aunque actualmente está realizando pruebas en San Francisco, la empresa planea abrir el servicio al público en esa ciudad el próximo año.