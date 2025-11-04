Todos los vuelos con destino o salida de una de las pistas más concurridas de Estados Unidos fueron suspendidos el martes debido a una amenaza de seguridad, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades investigaban una presunta amenaza de bomba relacionada con una aeronave en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, en el área de Washington D. C., según un funcionario de las fuerzas del orden. El avión fue trasladado a una zona aislada del aeropuerto conforme a los protocolos de seguridad. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso.

Todo el tráfico aéreo restante fue suspendido mientras los pasajeros del vuelo afectado de United Airlines eran desembarcados y trasladados en autobús hasta la terminal, según un portavoz de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington. Un portavoz de United Airlines remitió todas las preguntas al FBI.

El tiempo promedio de retraso para los vuelos de salida fuera del aeropuerto fue de 51 minutos el martes por la tarde, según la FAA. El retraso máximo superó las dos horas.

Los retrasos de vuelos en todo el país han ido en aumento mientras el gobierno federal entra en su segundo mes de cierre, lo que ha obligado a los controladores aéreos a trabajar sin recibir salario.