Un vuelo de United Airlines con destino a España procedente del aeropuerto internacional Newark Liberty dio media vuelta el sábado debido a una posible amenaza de seguridad en vuelo.

El vuelo partió hacia las 18.00 horas con destino a Palma de Mallorca (España), pero aterrizó de nuevo en Newark a las 21.37 horas, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Según la aerolínea, a bordo del Boeing 767 viajaban 190 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Según el audio del control aéreo, los de seguridad acudieron a inspeccionar el avión después de que alguien nombrara su dispositivo Bluetooth con “cierta palabra de cuatro letras”. Un pasajero publicado en las redes sociales dijo que los miembros de la tripulación pidieron repetidamente a los pasajeros que apagaran todos los dispositivos Bluetooth, pero dos dispositivos permanecieron encendidos. El vuelo dio media vuelta tras comunicarse con la sede de la aerolínea en Chicago.

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Los pasajeros tuvieron que ser evacuados mientras el avión era barrido por la policía de la Autoridad Portuaria, y los pasajeros volvieron a ser examinados por la TSA y la Patrulla de Aduanas y Fronteras antes de volver a embarcar. La aerolínea no quiso dar detalles sobre la causa del incidente.

Los pasajeros embarcaron en un vuelo de reemplazo con una nueva tripulación, que despegó a primera hora de la mañana del domingo y aterrizó en Palma por la tarde.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.