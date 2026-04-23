Amnistía Internacional y docenas de grupos de derechos civiles y humanos de Estados Unidos emitieron el jueves una " advertencia de viaje para la Copa del Mundo “, advirtiendo a los visitantes del torneo sobre “el creciente autoritarismo y el aumento de la violencia” en Estados Unidos durante la agresiva aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump.

Los grupos afirmaron que el aviso era necesario “a la luz del deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y ante la ausencia de medidas significativas y garantías concretas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o el gobierno estadounidense”.

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Según el aviso, se puede denegar arbitrariamente la entrada al país a los visitantes, detenerlos en condiciones “inhumanas” o someterlos a registros invasivos de teléfonos y redes sociales. Señala las agresivas oleadas de inmigración en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, que dieron lugar a acusaciones de discriminación racial y a la violenta represión de protestas.

El mensaje fue condenado por las autoridades turísticas, que afirmaron que los grupos estaban amenazando los medios de subsistencia de los trabajadores del sector servicios en un intento de alcanzar sus objetivos políticos.

Geoff Freeman, Presidente y Consejero Delegado de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, dijo que existen preocupaciones legítimas sobre las políticas de entrada a Estados Unidos, pero que se están exagerando. El año pasado hubo 67 millones de viajeros internacionales a Estados Unidos, dijo en un comunicado.

“La idea de que visitar Estados Unidos supone un riesgo significativo para la seguridad no es una advertencia de buena fe, sino una táctica política destinada a causar perjuicios económicos”, afirmó Freeman.

Un portavoz de la FIFA señaló varias declaraciones y políticas, incluidos los documentos rectores de la federación, que dicen: “La FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos.”

Estados Unidos ha experimentado un descenso de viajeros internacionales desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y ofendió a sus aliados al hablar de convertir Canadá en un Estado estadounidense, tomar el control de Groenlandia y cuestionar el valor de la OTAN. El sector turístico cuenta con un gran impulso de los visitantes de la Copa del Mundo, incluso cuando la prohibición de viajar impuesta por Trump a ciudadanos de 19 países ha inyectado más incertidumbre.

La administración está apostando a que su impulso para agilizar la tramitación de visados para los visitantes y el entusiasmo por el torneo superarán las preocupaciones de que el mensaje de inmigración de Trump socave el tema de la unidad global que la Copa del Mundo está destinada a representar.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.