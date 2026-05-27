Los legisladores de Nueva York aprobaron este miércoles un nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales.

La medida, aprobada por los legisladores estatales, afecta solo a los inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la ciudad de Nueva York y entrará en vigor el 1 de julio, que es la fecha de inicio del ejercicio fiscal 2027, informó The Wall Street Journal.

El impuesto ‘pied a terre’ fue presentado conjuntamente por Mamdani y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y se interpretó como una concesión al alcalde, teniendo en cuenta que la política anteriormente se negó a apoyar una subida de impuestos a los más ricos, como él buscaba.

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El diario indica que, según la legislación aprobada, el Departamento de Finanzas local determinará si las viviendas pertenecen a personas que no residen permanentemente en el estado y calculará su valor de mercado.

La medida puede afectar a unas 13,000 viviendas y apartamentos de lujo en la Gran Manzana, según el anuncio inicial.

Entre estos está el ático de 238 millones del magnate Ken Griffin, a quien Mamdani puso en la diana al publicar un vídeo informativo sobre el impuesto grabado frente a su vivienda, y que ha amenazado con trasladar su empresa, el fondo de inversiones Citadel, a Miami.

Mamdani presentó este mes un presupuesto de 124,700 millones de dólares para el ejercicio 2027 respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, con los que busca hacer frente a un déficit de unos 5,400 millones de dólares que atribuye a la anterior administración.