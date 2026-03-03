Dos hombres fueron arrestados en relación con un tiroteo ocurrido el fin de semana dentro de un club nocturno en Cincinnati que dejó nueve personas heridas, informó la policía el martes.

Franeek Cobb, de 24 años, y Derrick Long, de 29, fueron arrestados el lunes bajo cargos de asalto grave, indicó el Departamento de Policía de Cincinnati en un comunicado de prensa. Hasta la mañana del martes, ninguno de los dos contaba con abogados registrados en los documentos judiciales.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1 a.m. del domingo dentro de Riverfront Live, a lo largo del río Ohio, en el este de la ciudad. Los oficiales que respondieron a los reportes de disparos encontraron a nueve personas con heridas de bala.

PUBLICIDAD

Todas fueron trasladadas a hospitales y se encuentran en condición estable, según informaron las autoridades.

La policía no ha dado a conocer públicamente un motivo ni detalles sobre lo que provocó el tiroteo. La unidad de homicidios del departamento está investigando el caso.

El FBI está colaborando con la investigación, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ofreció previamente una recompensa de $5,000 por información que permitiera identificar a un sospechoso.

Los disparos se produjeron durante una celebración de cumpleaños organizada por Jermaine Tandy, también conocido como DJ Fresh, según una publicación en su página de Facebook. La gerencia que representa a Tandy declaró en un comunicado que estaban “devastados” por la violencia, calificándola de “acto sin sentido”.

El testigo Anton Canady dijo a la Associated Press que escuchó lo que parecía una pelea antes de que se produjeran los disparos. Mientras las personas corrían hacia las salidas, la novia de Canady cayó, y él se recostó sobre ella para evitar que fuera pisoteada.

“No creo que lo hicieran a propósito o de manera intencional, solo pienso que nadie quería morir allí”, dijo.

Cuando salió al exterior, Canady se enteró de que su prima estaba entre los heridos por los disparos. Dijo que utilizó un pedazo de tela de un auto cercano para aplicar presión sobre sus heridas hasta que llegaron los primeros respondedores. Más tarde habló con ella y dijo que estaba “bien” pero en estado de shock.

Aunque ocurrió casi simultáneamente con un tiroteo mortal en un bar de Austin, Texas, un portavoz de la ATF afirmó a inicios de semana que el tiroteo de Cincinnati no se consideraba un acto de terrorismo.

Riverfront Live se encuentra a lo largo del río Ohio, cerca del popular Riverbend Music Center, que permanece cerrado en invierno. Partes de la propiedad habían llevado anteriormente los nombres Stage Forty-Three e Inner Circle, pero es más conocida por ser el antiguo sitio de Annie’s, un icónico club de rock que acogió a grupos reconocidos de rock y heavy metal en los años 90 y principios de los 2000. Fue renombrado como Riverfront Live en 2018 después de atraer atención por actividad delictiva.