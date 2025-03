Un hombre de 29 años fue arrestado por la Policía de Miami, Florida, tras ser acusado de presuntamente torturar a su hijo de 4 años, quien sufrió graves abusos físicos y emocionales.

Según un informe policial que presentó en televisión Telemundo 51, el menor presentaba marcas y moretones en las muñecas y los brazos, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación contra su padre, identificado como Orlando Fernández.

Durante el proceso, el niño confesó que su padre lo amarraba, lo encerraba en un clóset y, en ocasiones, incluso intentó ahogarlo. Estos testimonios fueron clave para que los agentes pudieran tomar acciones inmediatas contra Fernández.

La novia de Fernández, quien no ha sido identificada, fue entrevistada por la policía, pero negó estar involucrada en los abusos. No obstante, la mujer indicó que su pareja solía jugar “pillo policía” con el niño, una práctica que, según ella, no representaba una conducta agresiva.

Fernández, no obstante, fue arrestado y permanece preso sin derecho a fianza.

El menor fue trasladado al oeste de Florida y se le dio la custodia a la madre. No está claro todavía la razón por la que el menor estaba con su padre.

La Policía sigue investigando el caso.