Un infante de marina (U.S. MARINES) en servicio activo fue arrestado y acusado de secuestrar a una niña de 12 años de Indiana con la intención de agredirla sexualmente, dijo el FBI el jueves.

William Richard Roy, de 24 años, que estaba asignado a Camp Lejeune, Carolina del Norte, voló a Chicago la semana pasada, se reunió con la niña en un parque y luego la llevó a un hotel durante la noche antes de abordar un autobús a Durham, Carolina del Norte, dijo el FBI en un comunicado.

La abuela de la niña denunció su desaparición por primera vez el viernes, según el comunicado.

El FBI arrestó a Roy cuando llegó a Durham el domingo y la niña fue “recuperada de manera segura”, dijo la agencia.

Roy enfrenta tres cargos, que implican atraer y transportar a un menor a través de las fronteras estatales para un acto sexual ilícito.

Los registros públicos enumeraron un número de trabajo que parecía estar asociado con Roy, pero la persona que contestó se negó a comentar.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.