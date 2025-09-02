Una estudiante de la Universidad de Kentucky fue arrestada el domingo 31 de agosto luego de que la policía encontrara el cuerpo de su bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura, escondido en el armario de una residencia ubicada cerca del campus, en la ciudad de Lexington, Estados Unidos.

La joven fue identificada como Laken Snelling, de 21 años, quien cursa el último año de estudios universitarios y es miembro activo del equipo de animación STUNT de la universidad.

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Policía de Lexington: “El miércoles 27 de agosto de 2025, alrededor de las 10:30 a. m., la policía acudió a buscar a un bebé inconsciente en una residencia ubicada en la cuadra 400 de Park Avenue”.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes llegaron al lugar, hallaron al recién nacido “envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra”, guardada en un armario, según consta en el informe policial obtenido por WLWT.

El bebé fue declarado muerto en el lugar por personal de emergencias.

Durante la entrevista con los oficiales, Snelling admitió haber dado a luz recientemente, según informó el canal Lex18. Tras su confesión, fue arrestada y acusada formalmente de los delitos de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultación del nacimiento de un infante, cargos que están siendo procesados por la fiscalía local.

La causa exacta de la muerte del bebé está siendo investigada por la Oficina Forense del Condado de Fayette. Hasta el momento, no se ha revelado si el nacimiento ocurrió en un hospital, en la vivienda o en otras circunstancias.

La universidad confirmó su pertenencia al equipo deportivo

Según el sitio web oficial de atletismo de la Universidad de Kentucky, Snelling ha formado parte del equipo competitivo de animación durante al menos tres temporadas. Un portavoz de la institución confirmó a Lex18 que la estudiante “ha sido miembro del equipo de dobles de acción durante las últimas tres temporadas”, y señaló que no harían más declaraciones al respecto, remitiendo a las autoridades policiales para cualquier consulta adicional.

Actualmente, la joven se encuentra recluida en el Centro de Detención del Condado de Fayette.

Desde junio de 2022, la gran mayoría de los abortos están prohibidos en el estado de Kentucky. La legislación vigente sólo contempla excepciones en casos en que la vida de la madre esté en peligro, lo que ha generado controversia sobre las posibles implicaciones legales para mujeres que enfrentan embarazos no deseados o emergencias obstétricas. La ley no contempla excepciones por violación o incesto.