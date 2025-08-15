NUEVA YORK. Una cuarta persona ha fallecido en relación con un brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York, según revelaron el jueves las autoridades sanitarias, que también informaron de que algunas torres de refrigeración que dieron positivo en las pruebas de detección de la bacteria se encuentran en edificios gestionados por el ayuntamiento.

El brote en Central Harlem ha enfermado a decenas de personas desde que comenzó a finales de julio. Según el departamento de salud, hasta el jueves había 17 personas hospitalizadas.

Las autoridades sanitarias informaron de que la bacteria que causa la enfermedad del legionario se había detectado en 12 torres de refrigeración de 10 edificios, entre ellos un hospital municipal y una clínica de salud sexual. Se han completado las tareas de descontaminación en 11 de las torres de refrigeración, y está previsto que la última torre se descontamine el viernes.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua caliente y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote en la ciudad se ha relacionado con las torres de refrigeración, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas suelen desarrollar síntomas (tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar) entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria.

La Dra. Michelle Morse, comisionada de salud en funciones de la ciudad, dijo que los nuevos casos en el brote de Central Harlem han comenzado a disminuir, “lo que indica que se han contenido las fuentes de la bacteria”. Instó a las personas que viven o trabajan en la zona a ponerse en contacto con un profesional sanitario si desarrollan síntomas similares a los de la gripe.