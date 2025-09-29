Un oficial de policía del oeste de Kansas fue asesinado a tiros mientras respondía a una llamada por violencia doméstica en la casa de un sospechoso que, según las autoridades, aparentemente se quitó la vida posteriormente.

El sargento Scott Heimann, del Departamento de Policía de Hays, murió a causa de sus heridas en la madrugada del domingo, después de ser trasladado en avión a un hospital, informó la Oficina de Investigación de Kansas. Heimann, de 32 años, se unió a la fuerza en 2016.

Es el cuarto agente del orden en Kansas que muere en cumplimiento del deber en poco más de tres meses.

La Policía recibió una llamada poco antes de la medianoche del sábado sobre una mujer que huyó de la casa del sospechoso en Hays, un pueblo de unas 21,000 personas ubicado a unas 200 millas (322 kilómetros) al oeste de Topeka, a lo largo de la autopista interestatal 70, según informó la Oficina de Investigación de Kansas (KBI), que está a cargo de la pesquisa del tiroteo. La mujer reportó que, al intentar irse, el sospechoso estrelló su camioneta contra el vehículo de ella.

El sargento Heimann y un patrullero de la Policía Estatal de Kansas estaban estableciendo un perímetro de seguridad cerca del patio trasero de la casa del sospechoso alrededor de las 2:00 a.m. del domingo, cuando un disparo realizado desde el interior alcanzó a Heimann, indicaron las autoridades. En ese momento, el sospechoso se encontraba atrincherado dentro de la vivienda.

Según la KBI, durante el enfrentamiento los agentes negociaron con el sospechoso, pero también utilizaron gas, proyectiles para romper ventanas y un dron de vigilancia. Aproximadamente a las 6:15 a.m., los oficiales entraron a la casa y encontraron al sospechoso muerto. La KBI aclaró que los agentes no dispararon sus armas.

“Nos vemos trágicamente recordados de que los oficiales de policía sirven y protegen a sus comunidades poniendo la vida de los demás por encima de la suya”, expresó el jefe de la Policía de Hays, Don Scheibler, en un comunicado.

Los otros agentes que han muerto en cumplimiento del deber este año en Kansas son: el subjefe del alguacil del condado de Phillips, Brandon Gaede, el 27 de junio; el ayudante del alguacil del condado de Wyandotte, Elijah Ming, el 26 de julio; y el oficial de policía de Kansas City, Hunter Simoncic, el 26 de agosto.