Ashley Biden, hija del expresidente Joe Biden y la ex primera dama Jill Biden, presentó una solicitud de divorcio de su esposo, el doctor Howard Krein, el lunes 11 de agosto, según reportó USA Today.

La solicitud de divorcio presentada en Filadelfia no revela detalles sobre las causas de la separación, ya que en esa jurisdicción no son públicos.

La pareja, que contrajo matrimonio en junio de 2012, fue introducida en 2010 por Beau Biden, el hermano de Ashley que falleció en 2015 por un cáncer cerebral. Krein, de 58 años, es cirujano plástico y otorrinolaringólogo.

Ashley, de 44 años, es trabajadora social y activista, y ha mantenido un perfil bajo ante los medios.

Es media hermana de Beau Biden, Hunter Biden y Naomi Christina Biden, hijos del expresidente Biden con su difunta esposa Neilia Hunter Biden.

Neilia y su hija Naomi fallecieron trágicamente en un accidente de tránsito en 1972.