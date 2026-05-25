El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) contará con una nueva terminal privada denominada PS MIA a partir del próximo 30 de junio de 2026. Este espacio, diseñado para pasajeros de vuelos comerciales que buscan servicios de alta gama y un tránsito preferencial, funcionará en el histórico edificio que albergó la sede de Pan American Airways (Pan Am).

El proyecto, desarrollado por la firma especializada PS, busca optimizar la experiencia de viaje mediante la reducción de tiempos de espera y la personalización de los servicios aeroportuarios, con tarifas que oscilan entre los US1,295 por persona y los US4,950 por suite privada.

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Para una exclusividad total, la opción ‘Private Suite’ ofrecerá a los grupos de viajeros acceso a instalaciones de TSA y Aduanas completamente privadas, traslados en vehículos BMW conducidos por choferes particulares hasta el avión, menús elaborados por chefs, tratamientos de spa y espacios acondicionados para el cuidado de niños y mascotas.

Por su parte, el programa ‘PS Direct’ estará enfocado en pasajeros que viajen con equipaje de mano, facilitando un traslado inmediato desde la puerta de la cabina del avión hasta su destino final mediante transporte privado. Finalmente, la modalidad ‘All Access’ funcionará como una membresía integral con beneficios preferenciales.

Preservación del patrimonio arquitectónico de Miami

Las nuevas instalaciones ocuparán el edificio histórico de Pan Am, situado en el 4900 NW 36th Street, un inmueble que fue declarado sitio histórico del condado de Miami-Dade en el año 2014.

Según la información detallada por las autoridades de MIA en 2025, las obras de restauración se han enfocado en preservar la arquitectura brutalista de mediados del siglo XX que caracteriza a la estructura original.

El diseño interior y exterior del complejo incorpora elementos ornamentales como paneles dorados y antiguos logotipos de Pan Am, combinados con detalles decorativos inspirados en la cultura local de Miami y Palm Beach.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó durante el inicio de los trabajos que la iniciativa recupera un monumento fundamental en la historia de la aviación.

Asimismo, la directora ejecutiva de PS, Amina Porter, señaló que la elección de Miami responde de manera intuitiva a la conectividad estratégica de este aeropuerto, consolidado como el principal punto de enlace estadounidense con América Latina y el Caribe.

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Estructura de tarifas y expansión de la firma

La empresa PS inició sus operaciones en el sector en Los Ángeles durante 2017, expandió su modelo a Atlanta en 2023 y contempla la apertura de una nueva sede en Dallas para junio de 2026. Con la incorporación de la sede de Miami, el esquema de costos y membresías anuales reportado por el sitio especializado One Mile at a Time se fijará de la siguiente manera:

Acceso a The Salon (sin membresía): US$1,295 por persona.

US$1,295 por persona. Acceso a Private Suite (sin membresía): US$4,950 para grupos de hasta cuatro viajeros.

US$4,950 para grupos de hasta cuatro viajeros. Membresía anual The Salon: US$1,250 anuales, otorgando el derecho a tarifas reducidas por uso.

US$1,250 anuales, otorgando el derecho a tarifas reducidas por uso. Membresía anual All Access: US$4,850 anuales, con descuentos aplicables en suites privadas y servicios adicionales como estacionamiento valet y reservas prioritarias.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la gacetilla de prensa y datos provistos por el usuario.