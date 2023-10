La gobernadora de Maine informó el jueves que fueron 18 las personas muertas y 13 las heridas en un tiroteo la víspera en un restaurante y bolera.

La gobernadora, Janet Mills, dijo en conferencia de prensa que el sospechoso, Robert Card, es considerado armado y peligroso y la gente no debe acercarse.

El suceso ocurrió la noche anterior en un restaurante y bolera de la localidad de Lewiston.

Un aviso a la población para que buscara refugio allí donde se encontrara regía el jueves en el centro de Maine, mientras la policía buscaba intensamente al hombre.

Las autoridades de salud cerraron los consultorios médicos y cancelaron las operaciones quirúrgicas no esenciales en Lewiston y seis condados circundantes. También se suspendieron las clases en todos los niveles de educación de la zona, y los aterrados habitantes se encerraron en sus casas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cientos de agentes buscan al sospechoso de matar una veintena de personas en Maine

Un boletín policial identificó a Card, de 40 años, como persona relevante en el ataque en torno a las 7 de la tarde. Se identificó a Card como un instructor de armas de fuego que se cree que estaba en la Reserva del Ejército y asignado a un centro de formación en Saco, Maine.

El documento, que circuló entre los efectivos de los cuerpos de seguridad, indicaba que Card pasó dos semanas internado en un centro de salud mental durante dos semanas a mediados de año. No ofreció detalles específicos sobre el tratamiento que recibió ni su estado, pero apuntó que reportó que “escuchaba voces y amenazas de disparar”. El número de teléfono que aparece a su nombre en los registros públicos se encontraba fuera de servicio.

La oficina del jefe de la policía del condado de Androscoggin publicó dos imágenes del sospechoso en su página de Facebook en las que se veía al tirador entrando a un establecimiento con un arma a la altura del hombro.

In this image taken from video released by the Androscoggin County Sheriff's Office, an unidentified gunman points a gun while entering Sparetime Recreation in Lewiston, Maine, on Wednesday, Oct. 25, 2023. Maine State Police ordered residents in the state's second-largest city to shelter in place Wednesday night as the suspect remains at large. (Androscoggin County Sheriff's Office via AP) ( The Associated Press )

El tiroteo en la segunda ciudad del estado es la 36ta masacre en Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con una base de datos mantenida por la Associated Press y el diario USA Today en sociedad con la Universidad Northeastern. La base de datos incluye todas las matanzas desde 2006 en las que murieron cuatro o más personas, sin contar el agresor, en un lapso de 24 horas.

El tiroteo se produjo en Schemengees Bar and Grille y en Sparetime Recreation, una bolera a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de distancia.

PUBLICIDAD

Uno de los clientes del local, que se identificó solo como Brandon, contó que escuchó unos 10 disparos y que al principio pensó que un globo que había estallado.

“Estaba de espaldas a la puerta. Y en cuanto me giré vi que no era un globo, que estaba sosteniendo un arma”, dijo a The Associated Press.

10 Fotos Decenas de personas murieron y resultaron heridas tras al menos dos tiroteos durante la noche del miércoles en la ciudad de Lewiston.

Tras la balacera, agentes de policía, muchos de ellos armados con rifles, tomaron posiciones mientras la ciudad se sumía en una inquietante calma — rota por sirenas ocasionales — mientras la población se atrincheraba en sus casas.

Maine no exige permisos para portar armas y el estado tiene una arraigada cultura de posesión de armas ligada a la caza y el tiro deportivo, dos de sus actividades más tradicionales.