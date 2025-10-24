Un avión cazahuracanes, que ha estado investigando la tormenta tropical Melissa en el Caribe, encontró temprano en la tarde de este viernes que el sistema tiene vientos de 60 mph.

"Los datos de aviones de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que Melissa se está fortaleciendo, y los vientos máximos sostenidos ahora se estiman en 60 mph (95 km/h) con ráfagas más altas. La presión mínima de los datos de la sonda de la aeronave ha caído a 999 mb (29.50 pulgadas)“, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

La tormenta ha estado semiestacionada al sur de Haití desde ayer, azotada por fuertes vientos cortantes. Esto ha impedido su desarrollo, pero se espera que esos vientos cortantes disminuyan y que Melissa logre ser huracán a más tardar el domingo.

“Debido al movimiento lento de Melissa, el riesgo de un período prolongado de varios días de vientos potencialmente dañinos, fuertes lluvias que resultan en inundaciones repentinas que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra, y marejada ciclónica continúa aumentando para Jamaica. Los preparativos para proteger la vida y la propiedad deben apresurarse hasta su finalización, ya que vientos fuertes e inundaciones podrían comenzar en Jamaica el sábado o domingo”, indicó el CNH.