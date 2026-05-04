Newark, Nueva Jersey. Las autoridades federales iniciaron una investigación después de que un avión de pasajeros de United Airlines golpeó un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el incidente, en el que estuvo involucrado el vuelo 169 de United Airlines, ocurrió el domingo por la tarde. Añadió que el avión Boeing 767 aterrizó sin contratiempos después de partir de Venecia, Italia.

La aerolínea señaló en un comunicado que el vuelo 169 de United “entró en contacto con un poste de luz” en su aproximación final a Newark. Funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, la cual opera el aeropuerto, confirmaron que la aeronave alcanzó a impactar un objeto y que un camión de reparto que circulaba por la autopista en ese momento también sufrió daños.

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El conductor fue llevado al hospital con lesiones menores y fue dado de alta, informó la autoridad portuaria. La aeronave registró daños menores, personal del aeropuerto inspeccionó la pista en busca de escombros y las operaciones normales se reanudaron rápidamente, según la autoridad portuaria.

United dijo que su equipo de mantenimiento evaluaba los daños en el avión y que la tripulación ha sido retirada del servicio mientras se lleva a cabo una investigación “rigurosa” de seguridad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre el incidente, señalando que un investigador de la NTSB llegará a Newark el lunes y que le ordenó a United poner a disposición la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo como parte de la pesquisa.

Se tiene previsto un informe preliminar dentro de 30 días, señaló la NTSB.