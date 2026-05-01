Wimberley, Texas. Un pequeño avión que transportaba jugadores de pickleball se estrelló entre los árboles en Texas Hill Country, matando a las cinco personas a bordo, dijeron las autoridades el viernes.

El accidente se produjo sobre las 11 de la noche del jueves en Wimberley, una ciudad situada a unos 65 kilómetros al suroeste de Austin, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“El piloto y los cuatro pasajeros a bordo fueron declarados fallecidos en el lugar”, dijo a la prensa el sargento Billy Ray.

Las autoridades no revelaron de inmediato los nombres de las víctimas, aunque el Amarillo Pickleball Club de Amarillo (Texas) dijo que se trataba de socios que volaban a un torneo.

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Una mujer no identificada se secaba los ojos y se abanicaba la cara con las manos mientras permanecía de pie detrás de la cinta amarilla de la policía cerca del lugar del accidente el viernes por la tarde. Un hombre la consolaba.

La avioneta, una Cessna 421C, despegó de Amarillo y se dirigía al aeropuerto nacional de New Braunfels, según el historial de vuelo. Fotos aéreas publicadas en Internet por el Austin American-Statesman mostraban la aeronave completamente destruida en una zona boscosa.

Ray dijo que las autoridades federales estaban dirigiendo la investigación.

Stacey Rohr, que vive cerca, dijo que estaba en la cama cuando oyó un estruendo y “sintió vibrar todo”.

“Estaba tan cerca que sentí como si la parte de atrás de mi casa estuviera en llamas”, dijo Rohr, que llamó inmediatamente a su casero.

Cecil Keith dijo que oyó lo que parecía el petardeo de un motor - “pow, pow, pow”- cuando el avión sobrevolaba su casa momentos antes del accidente.

“Algo iba mal”, dijo a KEYE-TV.

Dan Dyer, presidente del Club de Pickleball de Amarillo, dijo que había jugado muchos partidos con cuatro de las cinco personas fallecidas.

“Les he dado medallas. Eran excelentes jugadores. Salieron a ganar algunos partidos”, dijo Dyer. “Cada fin de semana hay docenas de torneos. A algunos les entra el gusanillo; a otros, no. Pero una vez que lo hacen, viajan para participar en un torneo”.

Dyer dijo que un segundo avión viajaba al evento desde Amarillo al mismo tiempo. Las autoridades dijeron que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de New Braunfels, a unos 50 kilómetros al noreste de San Antonio.

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“No he oído nada de él”, dijo el piloto del segundo avión, según el audio del Control de Tráfico Aéreo.

Un controlador respondió: “Empezó a moverse erráticamente y ahora su pista ha desaparecido del visor. Así que queremos asegurarnos de que todo va bien con él”.

Al menos un piloto de la zona confirmó que el dispositivo localizador de emergencia del avión en problemas había emitido una señal de socorro. El controlador llamó al 911.

En la zona de New Braunfels estaba nublado poco antes del accidente y dos horas después se produjo una tormenta, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.