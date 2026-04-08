Una azafata fue arrestada en Florida tras presuntamente hacerse pasar por agente de la Policía mientras investigaba un supuesto robo en su vecindario, en el área de Oakland Park.

Según la investigación policial, Annie Bryn Flaherty, de 37 años quien figuraba como azafata de Spirit Airlines, tocó la puerta de al menos dos vecinos mostrando lo que aparentaba ser una placa policial en la cadera.

Durante los encuentros, aseguró que investigaba el robo de tres diamantes y que buscaba a una persona llamada Eva. Los vecinos le indicaron que no tenían conocimiento sobre ninguna propiedad robada ni sobre alguien con ese nombre. Ante esto, Flaherty respondió que obtendría una orden de registro para allanar las residencias.

Annie Bryn Flaherty, azafata arrestada en Florida ( Fotocaptura NBC News )

De acuerdo con People, las autoridades acudieron posteriormente a la residencia de Flaherty, donde lograron recuperar la supuesta placa policial que utilizó durante los incidentes.

La mujer fue arrestada y enfrenta cargos por hacerse pasar por agente del orden público.