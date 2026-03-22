Una bebé de tan solo un mes de edad perdió la vida y su madre resultó gravemente herida luego de un trágico accidente en Filadelfia, ocurrido mientras viajaban en una ambulancia privada.

Según informes de las autoridades locales, el vehículo era conducido por el abuelo de la infante, quien al parecer se encontraba bajo la los efectos de alcohol.

El Departamento de Policía de Filadelfia proporcionóa medios estadounidenses detalles preliminares del accidente, señalando que los servicios de emergencia recibieron una llamada a la mañana del domingo 15 de marzo, alertando sobre un bebé inconsciente.

Al llegar al lugar, los paramédicos se encontraron con que la familia ya había partido en otra unidad privada. El informe indicó que la ambulancia viajaba a alta velocidad, sin luces ni sirenas activadas.

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Se desprende del informe policial, además, que la ambulancia, conducida por el hombre de 51 años, ignoró una luz roja y colisionó con otro vehículo. El violento impacto expulsó a la madre y al bebé a través del parabrisas, según reportó la policía.

Ambas fueron halladas tirados en el pavimento, donde rápidamente recibieron atención médica. La bebé fue declarada muerta tras ser trasladado a un hospital cercano, mientras que su madre, quien sufrió graves heridas en la cabeza, permanece en estado crítico.

El abuelo de la bebé fue transportado a un hospital y enfrentaría múltiples cargos, entre ellos, conducir bajo los efectos de alcohol. El fiscal de distrito Larry Krasner explicó en un comunicado que aún no se han presentado cargos formales contra él, ya que la investigación sigue en curso.

“Estamos comprometidos con un resultado justo y apropiado”, expresó la oficina del fiscal, según reportó NBC Filadelfia.