La tormenta Beryl comenzó a azotar Texas con lluvia y vientos cada vez más intensos el domingo al tiempo que los residentes costeros tapiaban las ventanas, abandonaban poblaciones en la playa tras recibir órdenes de evacuar y se preparaban para el poderoso meteoro que ya efectuó un recorrido letal a través de partes de México y el Caribe.

Aunque Beryl seguía siendo una tormenta tropical el domingo a medida que se acercaba a Texas, amenazaba con recuperar fuerza de huracán en las cálidas aguas del Golfo de México antes de tocar tierra el lunes en la madrugada. Se pronostica que la tormenta llegue a tierra a la mitad de la costa de Texas, en los alrededores de la bahía de Matagorda, un área ubicada a unos 100 millas al sur de Houston, pero las autoridades advirtieron que su ruta aún podría cambiar.

Autoridades de Texas advirtieron que el meteoro provocará apagones e inundaciones, pero también se dijeron preocupadas de que no todos los residentes costeros y los vacacionistas de playa que se encuentran en sitios por donde se pronostica que pase Beryl estén acatando las advertencias de que se alejen de la zona.

“Una de las cosas que nos preocupan un poco, hemos revisado todos los caminos que salen de la costa y los mapas aún están verdes”, dijo el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, refiriéndose a que el color de las carreteras no ha cambiado a rojo para indicar que están saturadas. “Así que no vemos que mucha gente se esté yendo”.

Actualmente Patrick es el gobernador interino mientras el gobernador Greg Abbott se encuentra en el extranjero.

A lo largo de la costa de Texas, muchos residentes y propietarios de negocios tomaron las precauciones usuales para cuando se aproxima una tormenta, pero también dijeron sentirse inciertos con respecto a su intensidad.

En la localidad de Port Lavaca, Jimmy May instalaba madera contrachapada sobre las ventanas de su compañía de suministro eléctrico y dijo no estar preocupado por la posible marejada generada por la tormenta. Recordó que su negocio no se había inundado durante el paso de un huracán previo que trajo consigo una marejada de 20 pies.

“En el pueblo, si uno está en las áreas bajas, obviamente necesita irse de allí”, señaló.

Más hacia el sur a lo largo de la costa en la localidad de Freeport, Mark Richardson, un jubilado de 64 años, dijo que los propietarios de casas estaban ocupados “tratando de amarrar todo”, y le preocupaba que la gente carece de certeza de dónde tocará tierra Beryl a lo largo de la costa de Texas. Pasó el domingo en la mañana en la playa y dijo que el oleaje del océano estaba incrementándose rápidamente.

“El océano está enojándose mucho, muy rápido”, advirtió.

Beryl, la tormenta que más temprano ha alcanzado la categoría 5 en una temporada del Atlántico, provocó al menos 11 muertes a lo largo de su paso por el Caribe rumbo a Texas. El meteoro arrancó puertas, ventanas y techos con vientos devastadores y marejadas azuzados por calor récord en las aguas del océano.

Tres veces en su semana de vida, Beryl ha ganado 35 mph de velocidad del viento en 24 horas o menos, la definición oficial de intensificación rápida del servicio meteorológico.

El crecimiento explosivo de Beryl hasta convertirse en una tormenta temprana sin precedentes muestra literalmente el agua caliente del Atlántico y el Caribe, y lo que el cinturón de huracanes del Atlántico puede esperar durante el resto de la temporada de tormentas, dijeron los expertos.

Había un aviso de inundaciones repentinas para una amplia franja de la costa de Texas, donde los meteorólogos prevén que Beryl arroje hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia en algunas áreas.