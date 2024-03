WASHINGTON. El presidente Joe Biden, que asumió el cargo con el objetivo de estabilizar una nación convulsionada por la pandemia del coronavirus y la insurrección del 6 de enero, logró el martes su segunda nominación demócrata consecutiva y estableció una revancha casi segura con el predecesor al que culpa de desestabilizar el país.

Biden se convirtió en el presunto candidato de su partido al ganar el número suficiente de delegados en Georgia. De este modo, Biden superó los 1,968 delegados necesarios para obtener la mayoría en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en Chicago en agosto, donde se hará oficial su nominación.

Biden, que presentó su primera candidatura a la presidencia hace 37 años, no se ha enfrentado a ningún aspirante demócrata serio a su reelección a los 81 años. Y ello a pesar de sus bajos índices de aprobación y de la falta de entusiasmo de los votantes por su presidencia, debido en parte a su edad.

Sólo el 38% de los estadounidenses adultos aprueban la gestión de Biden como presidente, mientras que el 61% la desaprueba, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Biden y sus aliados apuestan por que, a lo largo de siete meses y medio de reñidas elecciones generales, su base demócrata y los votantes independientes temerosos de una segunda presidencia de Trump le apoyen a pesar de sus recelos. Su estrategia de destacar constantemente los defectos percibidos de Trump -combinada con el plan de Trump de atacar a Biden en términos brutalmente personales- establece una campaña sin espíritu que muchos estadounidenses dijeron que no querían, pero que tendrán que decidir en noviembre de todos modos.

Biden ha intentado enmarcar la carrera como una batalla por la libertad, tanto en casa como en el extranjero. Contrasta su apoyo a Ucrania y su trabajo para ampliar la OTAN con los elogios de Trump al presidente ruso Vladimir Putin y su sugerencia de que le diría a Rusia que atacara a los aliados de la OTAN que considera delincuentes.

Biden se opone a los esfuerzos del Partido Republicano por restringir el derecho al aborto, que también han puesto en peligro los procedimientos de fecundación in vitro. Los demócratas atribuyen las victorias electorales de los últimos dos años a la reacción contra la anulación por el Tribunal Supremo del derecho federal al aborto. Trump nombró a tres de los jueces que votaron a favor de anular el caso Roe contra Wade y se había atribuido el mérito de la decisión.

Pero a pesar de sus grandes logros y de lo que sus aliados consideran ventajas en cuestiones clave, Biden se enfrenta a Trump con vulnerabilidades que no puede solucionar fácilmente.

El legislador en jefe

En sus dos primeros años en el cargo, Biden promulgó leyes sobre inversiones a largo plazo en carreteras, puentes y otras infraestructuras, así como gastos para impulsar la industria estadounidense de semiconductores. El Senado confirmó la candidata de Biden al Tribunal Supremo, Ketanji Brown Jackson, que se convirtió en la primera mujer negra en integrar ese Tribunal.

Estados Unidos salió de la pandemia de COVID-19 en un auge económico con bajo desempleo. Después de que Trump luchara contra su derrota electoral en 2020 basándose en teorías desacreditadas sobre el fraude, Biden firmó una revisión de la Ley de Recuento Electoral destinada a dificultar que los perdedores presidenciales anularan los resultados electorales en el Congreso.

Y cuando Rusia empezó a concentrar tropas en las fronteras de Ucrania, los funcionarios de la administración Biden advirtieron a Putin que no invadiera el país, y luego desclasificaron información de inteligencia para conseguir apoyo internacional para Kiev. Respaldada por las armas y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa Occidental, Ucrania se resistió a los planes rusos de sustituir al presidente Volodymyr Zelenskyy por un gobierno títere y ha conservado la mayor parte de su territorio frente a un enemigo mucho mayor.

El crecimiento económico vino acompañado de un repunte de la inflación que elevó los precios básicos para los estadounidenses y mermó los ingresos que muchos habían obtenido. La inflación se ha desacelerado desde sus máximos de hace dos años, pero sólo el 34% de los adultos estadounidenses dicen estar de acuerdo con la forma en que Biden ha manejado la economía, según una encuesta de AP-NORC.

Y después de hacer campaña para revertir la represión de la inmigración de Trump, la Casa Blanca de Biden luchó para procesar un número récord de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización, a veces miles de personas al día. Los estados republicanos enviaron migrantes en autobuses a ciudades lideradas por demócratas que se esforzaron por albergarlos.

Cuestión de edad

La campaña de Biden ha argumentado que la Casa Blanca ha aplacado la inflación y ha propuesto una legislación fronteriza que daría a los agentes nuevos poderes para detener a los migrantes que los republicanos ayudaron a negociar, sólo para rechazarla.

Pero el presidente no puede alterar una de las preocupaciones más profundas de los votantes con respecto a su candidatura: su edad.

Biden, que ya es el presidente estadounidense de más edad de la historia, tendría 86 años si cumpliera la totalidad de un segundo mandato. Independientemente del resultado de noviembre, él o Trump serían los dirigentes de más edad que hayan jurado el cargo el día de la investidura de 2025.