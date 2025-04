Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las personas más adineradas del planeta, reveló que sus tres hijos heredarán una fracción mínima de su inmensa fortuna.

De acuerdo con cifras de “Forbes”, el patrimonio del empresario se estima en $101,100 millones, pero menos del 1% será destinado a sus hijos: Jennifer, de 28 años, Rory, de 25, y Phoebe, de 22.

Durante su participación en un episodio del pódcast conducido por Raj Shamani, Gates explicó su decisión ante la observación del presentador, quien mencionó que en su cultura es habitual que los padres reserven sus ahorros para sus descendientes. El filántropo estadounidense fue claro al expresar que eligió un camino distinto al tradicional.

En sus palabras, Gates señaló: “Mis hijos tienen acceso a una buena educación. He decidido dejarles menos del 1% de mi patrimonio porque creo que no les beneficiaría recibir una cantidad tan grande. No quiero crear una dinastía. No necesitan dirigir Microsoft. Quiero que encuentren su propio camino y alcancen sus propios logros, sin depender de la suerte que tuve yo”.

El empresario reafirmó esa postura en otra entrevista ofrecida al programa “This Morning”, allí explicó su visión sobre la riqueza heredada y sus posibles efectos negativos: “Es un perjuicio para los niños tener grandes cantidades de riqueza. Distorsiona todo lo que pueden hacer para forjar su propio camino”.

El 99% de la fortuna se destinará a su fundación

En lugar de acumular riqueza para sus descendientes, Gates confirmó que destinará el 99% de su patrimonio a la Fundación Bill y Melinda Gates.

Esta organización, que fundó junto a su exesposa, ha sido descrita por ambos como su “cuarto hijo”. Sus principales áreas de acción se centran en la lucha contra la pobreza, la erradicación de enfermedades y la reducción de desigualdades alrededor del mundo.

La filosofía que guía el trabajo de la fundación parte de la convicción de que todas las personas deben contar con las condiciones necesarias para llevar una vida saludable y productiva.

El empresario millonario que no les heredará su fortuna a sus hijos

Spencer Matthews, empresario británico y conocido por su participación en el programa Made In Chelsea, expresó su decisión de no heredar su fortuna a sus hijos, pues considera que ganar el dinero por cuenta propia es una enseñanza fundamental para el futuro.

Matthews es padre de tres niños junto a su esposa, Vogue Williams: Theodore, de seis años; Gigi, de cuatro; y Otto, de dos. Aunque desea brindarles las condiciones necesarias para ser felices, está convencido de que la independencia financiera es esencial para su desarrollo. “Sufrir es una palabra muy fuerte, pero es muy importante que mis hijos se desafíen a sí mismos y experimenten las cosas por sí mismos”, dijo en declaraciones a “The Mirror”.

Spencer Matthews y su familia: su esposa Vogue Williams y sus hijos Theodore, de seis años; Gigi, de cuatro; y Otto, de dos ( El Tiempo / GDA )

Desde su punto de vista, entregar grandes sumas de dinero sin esfuerzo puede afectar la motivación y el sentido de propósito. “No tiene sentido tener éxito en la vida y luego dárselo todo a los hijos. Les está haciendo un flaco favor”, aseguró.

En línea con esa idea, el humorista Jimmy Carr también se ha manifestado sobre el tema. En el pódcast Diario de un CEO, expresó: “Tener cosas no es divertido. Conseguirlas sí lo es, ¿no? No se trata de buscar la felicidad, sino de la felicidad de buscarla”.