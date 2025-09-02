Las familias que perdieron a sus seres queridos en los dos accidentes de aviones Boeing 737 Max podrían tener el miércoles su última oportunidad para exigir que la compañía enfrente un proceso penal. Ese día, un juez federal en Texas escuchará los argumentos sobre una moción del gobierno de Estados Unidos para desestimar un cargo por delito grave contra Boeing.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Boeing de conspiración para cometer fraude en relación con los accidentes que causaron la muerte de 346 personas frente a las costas de Indonesia y en Etiopía. Los fiscales federales alegan que Boeing engañó a los reguladores gubernamentales sobre un sistema de control de vuelo que luego fue vinculado a los vuelos fatales, ocurridos con menos de cinco meses de diferencia en 2018 y 2019.

PUBLICIDAD

Boeing decidió declararse culpable en lugar de ir a juicio, pero en diciembre el juez jefe del Tribunal de Distrito, Reed O’Connor, rechazó el acuerdo de culpabilidad de la compañía. O’Connor, quien también deberá decidir si permite a los fiscales retirar el cargo de conspiración, expresó objeciones sobre la posibilidad de que políticas de diversidad, equidad e inclusión influyeran en la selección de un supervisor independiente que vigile las reformas prometidas por la empresa.

Los abogados que representan a familiares de algunos de los pasajeros fallecidos celebraron la decisión del juez O’Connor, con la esperanza de que acercara su objetivo de ver a exejecutivos de Boeing procesados en un juicio público y que la compañía enfrentara castigos financieros más severos. Sin embargo, el retraso terminó beneficiando a Boeing.

La negativa del juez a aceptar el acuerdo permitió que la empresa impugnara la justificación del Departamento de Justicia para acusar a Boeing como corporación. También implicó que los fiscales tuvieran que negociar un nuevo acuerdo de culpabilidad.

Resolver “un caso difícil y complejo”

El gobierno y Boeing pasaron seis meses renegociando el acuerdo. Durante ese período, el expresidente Donald Trump regresó al poder y ordenó poner fin a las iniciativas de diversidad que habían generado dudas al juez O’Connor.

Para cuando la sección de fraude penal del Departamento de Justicia presentó su informe al juez a finales de mayo, el cargo y la declaración de culpabilidad ya estaban fuera de la mesa. Un acuerdo de no procesamiento al que llegaron ambas partes estipulaba que el gobierno retiraría el cargo a cambio de que Boeing pagara o invirtiera otros 1,100 millones de dólares en multas, compensación para las familias de las víctimas y medidas internas de seguridad y control de calidad.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia explicó que ofreció estos términos a Boeing en vista de los “cambios significativos” que la empresa ha implementado en sus programas de control de calidad y antifraude desde que firmó el acuerdo de culpabilidad en julio de 2024.

También señaló que considerar convencer a un jurado para que condenara penalmente a la empresa representaba un riesgo, mientras que el acuerdo revisado garantiza “una rendición de cuentas significativa, ofrece beneficios públicos sustanciales e inmediatos, y brinda una resolución final a un caso difícil y complejo cuyo resultado, de otro modo, sería incierto”.

El juez O’Connor ha invitado a algunas de las familias a dirigirse al tribunal el miércoles. Una de las personas que planea hablar es Catherine Berthet, cuya hija, Camille Geoffrey, falleció a los 28 años cuando un Boeing 737 Max se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, en Etiopía.

Berthet, quien vive en Francia, forma parte de un grupo de aproximadamente 30 familias que desean que el juez niegue la solicitud del gobierno y designe a un fiscal especial para que se haga cargo del caso.

“Si bien no sorprende que Boeing esté intentando comprar a todos, el hecho de que el Departamento de Justicia, que tenía una declaración de culpabilidad en sus manos el año pasado, ahora haya decidido no procesar a Boeing sin importar la decisión del juez, es una negación de justicia, un total desprecio hacia las víctimas y, sobre todo, un desprecio hacia el juez”, afirmó en un comunicado.