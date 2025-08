A través de un video en las redes sociales, una puertorriqueña denunció haber sido víctima de discrimen al intentar comprar bebidas alcohólicas en una tienda Walmart en Ohio.

La mujer denunció que el establecimiento, que requiere la presentación de una identificación para la compra de alcohol para corroborar que el consumidor es mayor de edad, se negó a venderle las bebidas cuando presentó su “Real Id”, porque no aceptaban identificaciones que no fuesen de los Estados Unidos, e incluso le pidieron que abandonara el establecimiento.

“Ustedes pueden creer que estamos en Walmart. Estamos comprando un vino, pidieron un id, en Ohio. Pidieron es un id, es un ‘Real Id’ y están diciendo que porque el id es de Puerto Rico, que no está hecho por los Estados Unidos. ¿Ustedes pueden creerlo? No aceptaron el ID, para que sepan, no aceptaron el id, que es un id con la que se puede viajar y pasar por el aeropuerto y TSA, y no te la aceptan aquí pa’ comprar alcohol", manifestó la joven en un video que hizo desde la misma tienda.

En un segundo video, la mujer aseguró que que la empleada de la tienda se reía mientras le daba la información y hasta le manifestó que ella sabía que Puerto Rico era parte de Estados Unidos pero que simplemente, su identificación “no es válida aquí”.

“Me terminaron botando de la tienda y si encuentran un video de una latina haciendo un revolú en Walmart, si soy yo. Forme el verdadero ‘caspero’ porque a los latinos, a los puertorriqueños se nos respeta, y no me importa”, narró la mujer. Añadió que en medio de la polémica, solicitó hablar con la gerente de la tienda y le pidió que le mostrara donde en la política de la tienda se establecía que no podían aceptar esa identificación, pero al confrontarla, la gerente intentó defender a la empleada y se tornó hostil.

“La gerente de la tienda defendió a la empleada. La gerente de la tienda dice que la empleada entendió, la gerente y la empleada nunca hablaron. La gerente dice que la empleada entendió que mi hermano dijo Costa Rica, cuando en el id dice claramente Puerto Rico”. Sin embargo y aún con esa explicación en la que al parecer, reconocían que había sido un error de la cajera, se negaron a aceptar su identificación.

“Mira, estamos todos escandalizados. Ella nos mandó a irnos. Pero entonces, la empleada se estaba riendo, burlándose de nosotros con otra empleada que estaba allí al frente. La empleada terminó llorando. Me dijeron que me iban a llamar la Policía, yo le dije ‘llama a la Policía, ¿porque no la has llama’ó? Porque sabes que estas mal’. Nunca llamaron a la Policía y nos quedamos en el parking esperando", relató.

Añadió que un momento, incluso llegaron a pensar que la gerente iba a agredirlos. “La gerente me dijo ‘yo estoy tratando de ayudarte’. Yo decía ‘yo me siento discriminada’. ‘”Tu no vas a usar la carta de discrimen ni de racismo’”, alega que le ripostó la supervisora . “Ella se alteró al nivel de que en una, todos creímos que ella iba a darme, de lo alterada que estaba la gerente”, dijo.

La mujer añadió que ella buscó la política de Walmart y que en ningún lugar dice que el Real Id, o un id de Puerto Rico no sea válido para comprar alcohol. La mujer aseguró que ella no es cliente de Walmart, “y si ya Walmart había perdido mi patrocinio, ahora muchísimo menos por racista”, sentenció. La mujer catalogó la actitud de las empleadas como totalmente impropia porque lo único que necesitaban era verificar la fecha de nacimiento del comprador para completar la transacción.