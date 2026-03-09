Una broma resultó mortal: Un grupo de adolescentes desenrolló rollos de papel higiénico frente a la casa de un querido profesor de secundaria que tropezó en la calle y fue atropellado por una camioneta cuando los bromistas emprendían la huida, según las autoridades.

El profesor de 40 años, Jason Hughes, murió después de ser trasladado a un hospital a última hora del viernes, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hall. El conductor de 18 años de edad, de la camioneta fue detenido por un delito grave de homicidio vehicular, y otros cuatro adolescentes fueron acusados de delitos menores.

La familia de Hughes dijo que conocía y quería a los cinco estudiantes implicados e instó a las autoridades a retirar todos los cargos contra ellos.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia, arruinando las vidas de estos estudiantes”, dijo la familia de Hughes en una declaración proporcionada a The Associated Press el lunes. “Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason de invertir en las vidas de estos niños”.

Hughes fue profesor de matemáticas y entrenador de golf, fútbol americano y béisbol en el instituto North Hall de Gainesville, a unos 88 kilómetros al noreste de Atlanta.

Alumnos y compañeros de Hughes dejaron un monumento improvisado de flores apiladas a lo largo de un tramo de valla fuera de la escuela.

Sean Pender, entrenador de fútbol de la escuela, dijo que Hughes ayudaba a los jugadores con sus estudios y era también un hombre de profunda fe que dirigía un estudio semanal de la Biblia para otros entrenadores.

“Lo que hacía a Jason tan especial era la forma en que lo hacía”, escribió Pender en un post en las redes sociales. “Nunca juzgaba. Nunca impuso nada a nadie. Simplemente quería bien a la gente. Se encontraba con las personas donde estaban, las levantaba y les recordaba que importaban.”

Los adolescentes se detuvieron en dos vehículos frente a la casa de Hughes alrededor de las 11:40 p.m. del viernes y comenzaron a envolver sus árboles con papel higiénico, dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa. Dijo que los adolescentes comenzaron a salir cuando Hughes salió de la casa.

Cuando uno de los adolescentes comenzó a alejarse en una camioneta, “Hughes tropezó y cayó en la carretera y fue atropellado”, dijo la oficina del sheriff.

Luego de que Hughes fuera atropellado, los adolescentes se detuvieron e intentaron prestar ayuda hasta que llegaron los equipos de emergencia, según la oficina del sheriff.

La familia de Hughes dijo que él no intentaba enfrentarse a los adolescentes, sino que se había enterado de antemano de su broma y esperaba sorprenderlos.

Las autoridades acusaron al conductor de la camioneta, Jayden Ryan Wallace, de homicidio vehicular en primer grado, un delito punible con entre tres y 15 años de prisión según la ley de Georgia. También fue acusado de conducción temeraria, un delito menor.

El caso de Wallace no aparecía en los registros judiciales en línea el lunes, y no se supo de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Los otros cuatro adolescentes fueron acusados de delitos menores de allanamiento de morada y de arrojar basura en una propiedad privada, según informó la oficina del sheriff.

La decisión de procesar o no a los adolescentes corresponde en última instancia al fiscal de distrito del condado de Hall, Lee Darragh.

“No voy a hacer comentarios sobre ese caso actualmente”, dijo Darragh a un periodista de AP por teléfono el lunes. “No tengo suficiente información al respecto para hacerlo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.