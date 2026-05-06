La Policía del condado de Stewart, en Tenesí, intenta dar con el paradero de un veterano de las Fuerzas Especiales, contra el que se radicaron cargos por tentativa de asesinato tras dispararle a su esposa.

El exmilitar fue identificado como Craig Berry. De acuerdo con la información, el viernes en la madrugada la Policía respondió a una llamada tras un incidente de violencia doméstica en la residencia de Berry. Al llegar, paramédicos encontraron a la esposa de Berry herida de bala y la trasladaron a un hospital.

El sospechoso huyó hacia una zona boscosa cerca de la residencia antes de que llegara la Policía y logró escapar. Las autoridades creen que Berry está armado y lo consideran peligroso debido a su amplio entrenamiento, no solo en el manejo de las armas, sino también en tácticas de combate y supervivencia.

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Según la Policía, “Berry es un excelente nadador y buceador, y se encuentra en buena forma física. Está armado con al menos una pistola y se cree que llevó munición adicional. Fue visto por última vez cerca de River Trace Road y fue rastreado por perros policía en dicha carretera. Se cree que actualmente no posee teléfono ni ningún otro medio de comunicación. Según una fotografía de una cámara de vigilancia, vestía ropa de camuflaje”.

Se cree que el exmilitar está armado y viste ropa de camuflaje. ( Facebook )

Las autoridades no descartan además, que el hombre haya recibido o este recibiendo ayuda de terceros tras el incidente. “No tenemos información que indique que ya no se encuentre en la zona”, informó la Oficina del Alguacil de Stewart en sus redes sociales.

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y otras agencias del orden público se han unido al operativo y realizan una búsqueda exhaustiva en la zona comprendida entre River Trace Road, la autopista 79 y partes de la autopista 232, con la participación de varias agencias policiales.

“Publicamos las fotografías más recientes que tenemos de Craig Berry. Pedimos al público que informe de cualquier actividad o circunstancia sospechosa al 911″, indicó el cuerpo policiaco, que además exhortó al público a no acercarse al fugitivo, ni intentar detenerlo.