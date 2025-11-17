Más personas se están quedando atrás en el pago de sus facturas para mantener las luces encendidas y calentar sus hogares, según un nuevo análisis de datos de consumo — una señal de advertencia para la economía de Estados Unidos y otro dolor de cabeza político para el presidente Donald Trump.

Los saldos vencidos con las empresas de servicios públicos aumentaron un 9.7% anual hasta alcanzar los 789 dólares entre los períodos de abril-junio de 2024 y 2025, según informó The Century Foundation, un centro de estudios progresista. El incremento coincidió con un aumento del 12% en las facturas mensuales de energía durante el mismo período.

Los consumidores suelen priorizar sus facturas de servicios públicos junto con sus hipotecas y deudas de automóvil, dijo Julie Margetta Morgan, presidenta de la fundación. El aumento tanto en los costos energéticos como en las moras puede indicar que los consumidores también están quedándose atrás en otras facturas.

“Hay mucha información sobre el aumento de los costos de los servicios públicos, pero aquí podemos ver realmente cuál ha sido el impacto en las familias en términos de cómo se están atrasando”, dijo Margetta Morgan.

Las dificultades para pagar las facturas de electricidad y gas natural reflejan un cierto dilema económico para Trump, quien está promoviendo la expansión de la industria de la inteligencia artificial como parte clave del boom económico que ha prometido para Estados Unidos. Pero los centros de datos de IA son conocidos por su enorme consumo de electricidad, lo que podría aumentar aún más las facturas de servicios públicos para los estadounidenses comunes.

Estos problemas también llegan en un momento en que Trump enfrenta presión política por parte de votantes cansados del alto costo de vida.

Desde que los republicanos vieron disminuir su apoyo en las elecciones de medio ciclo de este mes —y se identificó la asequibilidad como el principal problema— Trump ha estado intentando convencer al público de que los precios están bajando. El rápido aumento de las facturas de electricidad podría convertirse en un tema en algunos distritos disputados en las elecciones legislativas del próximo año.

Trump ha puesto especial énfasis en los precios de la gasolina. La gasolina representa alrededor del 3% del índice de precios al consumidor, ligeramente menos que la proporción correspondiente a la electricidad y al gas natural —lo que significa que un posible ahorro en gasolina podría verse más que compensado por facturas de servicios públicos más altas—.

El presidente sostiene que cualquier dato preocupante sobre la inflación es falso y que los demócratas simplemente intentan perjudicar la reputación de su administración.

“De hecho, los costos bajo la ADMINISTRACIÓN TRUMP están cayendo rápidamente, ayudados en gran medida por la gasolina y la ENERGÍA”, publicó Trump en redes sociales el viernes. “La asequibilidad es una mentira cuando la usan los demócratas”.

Casi 6 millones de hogares tienen deudas de servicios públicos “tan graves” que pronto serán reportadas a agencias de cobro, según el análisis de la fundación, basado en el Panel de Crédito al Consumidor de la Universidad de California.

Durante los primeros seis meses de Trump en el cargo, hubo un aumento del 3.8% en los hogares con facturas de servicios públicos gravemente atrasadas.

“Los votantes están frustrados y las familias están sufriendo porque estos gigantes tecnológicos están haciendo acuerdos a puerta cerrada con los políticos, y eso está haciendo que sus facturas de energía suban”, dijo Mike Pierce, director ejecutivo del grupo de defensa Protect Borrowers, que contribuyó al análisis. “Si la administración Trump no quiere hacer su trabajo y proteger a las familias y hacer la vida más asequible, supongo que esa es su elección”.

Tanto Margetta Morgan como Pierce trabajaron anteriormente en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), una agencia gubernamental creada en parte para monitorear las tendencias de endeudamiento de los hogares y prevenir posibles abusos. La administración Trump ha prácticamente desmantelado la oficina.