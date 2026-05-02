Sunnyvale, California. Hace cientos de años, Yemen ayudó al mundo a conocer el café. Últimamente, este país montañoso y devastado por la guerra que limita con Arabia Saudí y Omán está exportando algo más: su cultura del café.

El número de cafeterías de seis grandes cadenas que sirven bebidas al estilo yemení creció un 50% el año pasado, hasta alcanzar 136, según Technomic, una empresa consultora del sector de la restauración. El recuento no incluye las numerosas cadenas más pequeñas y cafeterías independientes que sirven cafés y tés importados de Yemen.

Los cafés yemeníes están de moda por varias razones. Abren hasta tarde -a veces más allá de las 3 de la madrugada, sobre todo durante el Ramadán- y ofrecen un lugar donde socializar al creciente número de estadounidenses que no beben alcohol. El año pasado, una encuesta de Gallup reveló que sólo el 54% de los adultos estadounidenses declaraban beber alcohol, el porcentaje más bajo en 90 años.

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El franquiciado Ahmad Badr sirve un muestrario de bebidas y golosinas en Arwa Yemeni Coffee.

“Generalmente en Oriente Medio, nuestra vida nocturna es el café, ¿verdad? La gente pasa el rato en los cafés, juega a las cartas, habla. Queríamos traer eso aquí”, dice Ahmad Badr, propietario de una franquicia de Arwa Yemeni Coffee en Sunnyvale, California.

Otra razón de la popularidad de los cafés es el creciente número de estadounidenses de ascendencia árabe. Entre 2010 y 2024, la población árabe-americana en EE.UU. aumentó un 43%, frente a un crecimiento de alrededor del 10% para el conjunto de la población estadounidense, según el Instituto Árabe-Americano.

Aunque la mayoría de las cafeterías yemeníes se encuentran en lugares con alta concentración de árabes estadounidenses, como Michigan, California y Texas, también se están abriendo en lugares tan diversos como Alpharetta (Georgia), Overland Park (Kansas) y Portland (Maine).

El sabor de casa

Faris Almatrahi es cofundador y propietario de Arwa Yemeni Coffee, una cadena texana con 11 cafeterías en Estados Unidos y 30 más en desarrollo. Dice que la guerra civil en Yemen, que comenzó en 2014, ha impedido a los yemeníes estadounidenses como él visitar su tierra natal, por lo que ha tratado de evocar Yemen en sus cafés.

Los locales de Arwa están pintados en tonos naturales del desierto, con arcos que imitan mezquitas y pantallas de lámparas con la forma de los sombreros que llevan los caficultores de Yemen.

“Una de las formas de visitarlo sin viajar hasta allí era llevar esa experiencia a Estados Unidos, y eso nos apasionó cuando abrimos nuestro primer local”, explica Almatrahi. “Fue extremadamente emotivo para todos nosotros por el hecho de que realmente nos transportó a Yemen”.

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Pero Almatrahi señaló que la mayoría de sus clientes no son de ascendencia árabe. De hecho, los estadounidenses de todos los orígenes buscan nuevos sabores globales y experiencias auténticas, según la empresa de estudios de mercado Datassential. Las tendencias gastronómicas también se propagan rápidamente a través de las redes sociales.

Los menús variaban, pero los cafés yemeníes suelen servir especialidades como el té Adeni, un té especiado similar al chai, y el qishr, una bebida tradicional elaborada con cáscaras secas de cerezas de café. Bebidas tan conocidas como el café con leche pueden contener especias especiales o miel; en Arwa, el café con leche lleva la silueta de un camello estampada con especias.

Las cajas de panadería pueden contener khaliat nahal, o pan de panal yemení, un bizcocho relleno de queso rociado con miel, o basboosa, un pastel empapado en jarabe de azúcar y a menudo aromatizado con limón o agua de rosas. Muchos menús yemeníes también incluyen platos más típicos de las cafeterías estadounidenses, como matcha lattes o refrescos de bayas.

Ofertas para los amantes del café

Peter Giuliano, investigador de la Specialty Coffee Association (Asociación de Cafés Especiales), una organización sin ánimo de lucro con sede en California, afirmó que las cafeterías con un enfoque cultural específico han sido un motor clave del crecimiento del sector cafetero estadounidense en los últimos años. Además de las cafeterías yemeníes, citó la cadena de estilo latino Tierra Mía, en California, y Nguyen Coffee Supply, una empresa neoyorquina que tuesta granos vietnamitas.

Una clienta que visitó por primera vez la tienda de Badr en Sunnyvale dijo que una búsqueda en Internet la llevó allí un reciente día laborable. Cindy Donovan dijo que siempre anda a la caza de un buen café y que le entusiasmaron los cafés yemeníes que probó.

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“Creo que son mucho más refinadas y suaves, y mucho más llenas de sabor que una taza normal de tueste oscuro, por ejemplo”, afirma Donovan. “El cardamomo de las bebidas es fantástico. Muy, muy sabrosas, ricas pero no pesadas”.

La mayor parte del café yemení se seca al sol, lo que realza su sabor y aporta matices de chocolate y fruta, explica Almatrahi. Los cafés yemeníes suelen mezclar el café con mezclas especiales de especias -o hawaij- que pueden contener cardamomo, jengibre, canela, clavo, cilantro o nuez moscada.

“Nuestro café y nuestros tés no se hacen simplemente con una máquina totalmente automática”, explica Mohamed Nasser, director de operaciones de Haraz Coffee House, una cadena de Dearborn (Michigan) con 50 establecimientos en Estados Unidos y otros 50 en desarrollo. “Tenemos que mezclar manualmente el café y el té, hervirlo con agua y leche evaporada, asegurarnos de que sale (con el) sabor perfecto, el color perfecto”.

La sabrosa historia de Yemen

El café tiene una larga historia en Yemen. Aunque es probable que la planta se descubriera en Etiopía, en el siglo XIV ya se cultivaba en Yemen, donde los monjes lo preparaban para mantenerse despiertos durante las oraciones, según la Asociación Nacional del Café, un grupo comercial estadounidense. Yemen monopolizó el comercio del café durante unos 200 años, hasta que unos mercaderes holandeses introdujeron de contrabando semillas de café en Indonesia y empezaron a cultivarlo allí.

Almatrahi afirmó que la revitalización de la industria cafetera yemení en las dos últimas décadas, liderada por empresas cafeteras, fundaciones y jóvenes empresarios, contribuyó a hacer posible el actual auge en Estados Unidos. El café es uno de los sectores más prometedores para el desarrollo económico de Yemen, donde más del 80% de la población vive en la pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

“Somos embajadores de nuestra cultura y nuestro pueblo. Por eso, cuando abrimos estas tiendas, queremos llevar a cabo una labor de divulgación, mostrar la hospitalidad, mostrar lo que tenemos que ofrecer”, afirmó Almatrahi.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.