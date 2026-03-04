Un cambio en las reglas de votación de las primarias en dos condados de Texas creó una confusión masiva el martes que finalmente llevó a un fallo de la Corte Suprema del estado, amenazas de más acciones legales y la posibilidad de que un número incalculable de votantes puedan verse privados de sus derechos.

El caos tuvo el impacto potencial más directo en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos. El condado con el mayor número de votantes afectados incluye Dallas y es la sede de la representante Jasmine Crockett, una crítica abierta del presidente Donald Trump que estaba en una apretada carrera con el legislador estatal James Talarico.

Crockett dijo a sus partidarios el martes por la noche que la carrera no se puede resolver sin los resultados del condado de Dallas.

“Puedo decir que la gente estaba privada de derechos”, afirmó.

El caos que se desató -primero en torno a las nuevas normas de votación y luego en torno a las decisiones judiciales y a si se contarían o no los votos tardíos- se derivó de un cambio introducido por los republicanos locales que es exclusivo del sistema de primarias de Texas, pero también dejó entrever el tipo de incertidumbre que muchos temen que se avecina para las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Un cambio republicano en las primarias provoca una “grave” confusión

Los problemas en Texas empezaron cuando los votantes de dos condados -Dallas y Williamson, al norte de Austin- fueron rechazados en los colegios electorales y dirigidos a distritos diferentes tras un reciente cambio en la forma de celebrar las primarias.

En el condado de Dallas, un juez ordenó que las urnas permanecieran abiertas dos horas después de la hora de cierre prevista, las 7 de la tarde, alegando que la “confusión de los votantes era tan grave” que provocó la caída del sitio web de la oficina electoral del condado. El juez se basó en una petición presentada por el Partido Demócrata local en un condado de fuerte tendencia izquierdista. Los demócratas de Williamson han conseguido que dos distritos electorales permanezcan abiertos hasta tarde.

A última hora de la tarde, el Tribunal Supremo de Texas actuó a petición de la oficina del fiscal general de Texas y suspendió ambas decisiones. Sus breves órdenes decían que las papeletas emitidas por los votantes de ambos condados que no estuvieran en la cola antes del cierre previsto de las urnas a las 19.00 horas debían ser separadas. No se pudo determinar inmediatamente el número de papeletas afectadas.

Renea Hicks, una veterana abogada de apelaciones de Texas, dijo que la acción del Tribunal Supremo era preliminar y no dice si las papeletas se contarán finalmente. Eso es algo que el tribunal tendrá que resolver en los próximos días, dijo.

“Eso no significa ‘tirarlos’. No significa que no vayan a contar”, dijo. “No sabemos lo que significa”.

En ambos condados, los votantes han podido emitir su voto en cualquier lugar de su condado durante años. Pero para estas primarias, los partidos republicanos locales optaron por no votar en todo el condado. La ley estatal dice que los dos partidos principales tienen que estar de acuerdo con el sistema de todo el condado para que entre en vigor.

Eso significaba que el martes todos los votantes sólo podían votar en su distrito electoral asignado.

Votantes separados por partido

Tanto Crockett como Talarico denunciaron el efecto del cambio en los votantes, con Crockett diciendo que era un “esfuerzo para suprimir el voto”. La campaña de Talarico se mostró “profundamente preocupada” por los informes de votantes que se presentaban en los colegios electorales y eran enviados a otro lugar. Dijo a sus partidarios más tarde esa noche, cuando todavía se estaban contando las papeletas, que todos los votos deben ser contados.

A la confusión se sumó el hecho de que los lugares de votación también podían ser específicos de la afiliación partidista de alguien, dijo Nic Solorzano, portavoz del Departamento Electoral del Condado de Dallas.

“Estamos viendo a mucha gente que acude a los centros de votación a los que suele ir... y no se da cuenta de que ya no puede hacerlo. Tienen que ir a su distrito electoral”, dijo.

Las prórrogas en Dallas sólo se aplicaron a los distritos electorales demócratas. La votación también se amplió una hora en el condado de El Paso, tras los problemas surgidos con los sistemas de registro de votantes a primera hora del día.

Intento de informar a los votantes

Texas fue uno de los tres estados que iniciaron el martes las elecciones de mitad de mandato de 2026, junto con Carolina del Norte y Arkansas. Por lo demás, la votación transcurrió con normalidad, salvo por un problema con los libros electorales electrónicos en un condado rural de Carolina del Norte, que llevó a la junta electoral del estado a retrasar una hora la publicación de los resultados de todo el estado.

Tomás Sánchez, estudiante del Dallas College, fue uno de los que se presentó en un colegio electoral del campus para depositar su voto en las primarias demócratas de Texas. Pero le dieron una “impresión equivocada” y le dijeron que tenía que votar en el distrito electoral que le habían asignado, un lugar situado a unos 10 kilómetros de distancia y más cerca de su barrio.

“Esto es algo que nos preocupaba mucho”, dijo Solorzano. Añadió que después de casi siete años en los que los votantes podían depositar su voto en cualquier lugar del condado, “tuvimos que reestructurar todo nuestro funcionamiento para volver a la votación por precintos el día de las elecciones.”

El departamento electoral del condado ha estado colocando carteles, publicando anuncios y enviando mensajes de texto y correos para concienciar a la gente del cambio. El día de las elecciones, antiguos trabajadores electorales se apostaron fuera de los centros de votación con tabletas para ayudar a la gente a encontrar el lugar correcto para emitir su voto.

Cientos de votantes rechazados

Aunque Solorzano dijo que su departamento no llevaba un registro de cuántas personas habían sido rechazadas, los demócratas locales dijeron que el número era significativo.

Brenda Allen, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Dallas, dijo que sus oficinas se vieron inundadas por cientos de llamadas de votantes de ambos partidos que trataban de encontrar sus distritos electorales. Señaló que los distritos del Congreso en el condado también fueron reasignados en la redistribución de distritos de mediados de la década de Texas y que las nuevas líneas de precinto no se finalizaron hasta diciembre, dejando poco tiempo para informar a los votantes.

“Hay muchos informes de personas que han sido rechazadas, cientos de personas que no han podido votar. Esto afecta a ambos partidos”, dijo Allen. “No es nada bueno”.

En el condado de Williamson, la sede local del Partido Demócrata recibió un aluvión de llamadas, según explicó su director ejecutivo, Madison Dickinson.

“Estamos teniendo problemas importantes con la votación en los distritos electorales”, dijo, y añadió que, como en Dallas, incluso los republicanos estaban confundidos por el cambio y estaban pidiendo ayuda al Partido Demócrata.

Los republicanos no se pronunciaron tanto sobre los cambios en Internet, aunque el Partido Republicano del Condado de Dallas publicó un enlace en el que se indicaba a los votantes dónde encontrar sus colegios electorales asignados. El Partido Republicano del Condado de Williamson no respondió a una solicitud de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.