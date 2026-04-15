Las autoridades canadienses están advirtiendo a decenas de miles de migrantes que entraron en el país de forma irregular para solicitar asilo de que abandonen el país de forma voluntaria o serán deportados a Estados Unidos.

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá empezó a enviar cartas a los solicitantes de refugio que entraron de forma irregular en el país desde Estados Unidos a partir del 3 de junio de 2025, tras la entrada en vigor, en marzo, de una nueva ley migratoria.

Las autoridades canadienses indicaron que la medida puede afectar hasta unas 30,000 personas.

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Según señaló este miércoles el periódico The Globe and Mail, abogados de inmigración del país han expresado su temor a que las personas que han recibido las cartas de las autoridades canadienses regresen a Estados Unidos y sean detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La carta indica: “Debe abandonar Canadá lo antes posible y confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Si no abandona Canadá, se podrá emitir una orden de deportación”.

Algunos abogados han denunciado que el contenido de la carta contiene “declaraciones falsas”.

Antes de la entrada en vigor de la nueva ley migratoria, era más fácil que a los solicitantes de asilo llegados de forma irregular al país tuviesen la oportunidad de plantear su caso ante las autoridades.

Pero los cambios de la llamada ley C-12, solicitados por el soberanista Bloque Quebequés (BQ), han eliminado la posibilidad de que los migrantes tengan una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados (CIR) para acelerar su deportación.

El BQ reclamó la eliminación de las audiencias al considerar que el proceso incentivaba la llegada de migrantes que huían de EE.UU.

La ley C-12 también impide que las personas que entraron en el país después de junio de 2024 y que solicitaron refugio un año después de su llegada, puedan tener una audiencia ante el CIR.