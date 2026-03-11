El demócrata Shawn Harris y el republicano Clay Fuller avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones especiales en Georgia para suceder en el Congreso de Estados Unidos a Marjorie Taylor Greene, quien dejó la cámara federal en enero tras romper con el presidente Donald Trump.

Harris fue el candidato más votado en las primarias de este martes, con un 37.33 % de los sufragios emitidos en el distrito 14 de Georgia, seguido de Fuller, quien recibió un 34.87 % de los votos, según los datos preliminares del gobierno estatal.

Como ninguno de los dos candidatos alcanzó más del 50% de los votos, la contienda avanzó a una segunda vuelta, programada para el 7 de abril.

Greene había ganado este distrito en 2024 como aspirante republicana y una de las voces más importantes del movimiento ‘MAGA’ (Make America Great Again), pero renunció a su puesto en el Congreso el pasado enero por desavenencias con Trump, hasta entonces un gran aliado.

La entonces legisladora criticó al presidente por su enfoque en política exterior y en materia sanitaria, y por su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein, a lo que Trump respondió llamándola “traidora”.

Fuller fue precisamente el republicano apoyado por Trump en esta elección especial, entre doce candidatos de ese partido.

Mientras que Harris, un general retirado del Ejército, era el máximo favorito de los tres demócratas que se presentaron.

El respaldo del resto de candidatos republicanos será clave para que Fuller alcance la mayoría el 7 de abril. Los aspirantes del partido de Trump amasaron casi el 60 % de los sufragios en la elección de anoche.

“Creo que el Partido Republicano se unirá a nuestro alrededor, porque sabe que el demócrata es demasiado peligroso”, dijo Fuller a los medios tras conocerse el resultado.

Además, destacó la importancia del apoyo de Trump, quien dio la enhorabuena al candidato en un mensaje publicado en Truth Social por pasar a la siguiente fase electoral.

Por otro lado, Harris subrayó en la red social X que “la carrera no se ha terminado”.

“El impulso es real. La coalición está creciendo. Terminemos lo que empezamos. ¡A por la segunda vuelta!”, escribió.

Aunque Trump obtuvo el 68 % de los votos en el distrito en las elecciones presidenciales de 2024, los demócratas esperan que su desempeño refleje la caída de popularidad del mandatario en las encuestas ante la inflación, la percepción de excesos en redadas migratorias y los costos de la guerra en Irán.