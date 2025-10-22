Una publicación de la Casa Blanca para celebrar el inicio de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) reavivó la polémica por el incidente en el que el presidente Donald Trump lanzó rollos de papel toalla durante una visita a Guaynabo, poco después del paso del devastador huracán María en Puerto Rico.

“El presidente sabe de baloncesto”, lee la imagen publicada en la cuenta de X de la Casa Blanca, en la que se ve a Trump lanzando un rollo de papel toalla en la Isla.

President Trump knows ball. pic.twitter.com/j0eAUUP4we — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

La publicación ha generado todo tipo de reacciones, y algunos usuarios la calificaron de “irrespetuosa” hacia Puerto Rico y las víctimas del huracán.

La visita del presidente Trump a Puerto Rico tuvo lugar el 5 de octubre de 2017, unas dos semanas después del devastador paso del huracán María por la isla. Durante un acto en la iglesia evangélica Calvary Chapel, ubicada en el sótano de un centro comercial en Guaynabo, Trump lanzó al menos cinco rollos de papel toalla a un grupo de unas 200 personas que se encontraban allí y esperaban recibir suministros. Los rollos formaban parte de los artículos de primera necesidad que se repartieron como ayuda a los damnificados, pero el gesto fue ampliamente criticado y generó controversia tanto en Puerto Rico como a nivel internacional.