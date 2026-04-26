Las enfermedades y las bajas temperaturas mataron a casi 30 perezosos en un almacén de importación de animales de Florida en 2024 y 2025, según un informe de las autoridades estatales de vida salvaje.

El informe de inspección de la Florida Fish and Wildlife Conservation de agosto encontró que 21 perezosos importados de Guyana murieron en una instalación de Orlando llamada Sanctuary World Imports en diciembre de 2024 cuando las temperaturas cayeron en el rango de 40 a 55 grados Fahrenheit.

Los perezosos no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se encuentran mejor entre 68-85 grados Fahrenheit, según el Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Peter Bandre, que figura como titular de las instalaciones en el informe, dijo que los animales murieron de lo que llamó un “aturdimiento por frío”. El edificio no tenía agua ni electricidad y no estaba preparado para recibir a los animales, dijo, pero era demasiado tarde para cancelar el envío. Las instalaciones compraron calefactores, pero éstos activaron un fusible y se apagaron, dejando a los perezosos solos y sin calor durante al menos una noche.

Posteriormente, el centro encargó 10 perezosos a Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos estaban muertos a su llegada. El resto parecían demacrados y murieron de lo que el informe denominó “problemas de salud”. Bandre dijo que tenía previsto entrevistar a un nuevo veterinario, el tercero de la instalación, según el informe estatal.

Bandre no devolvió inmediatamente el mensaje que The Associated Press dejó en el número de Sanctuary World Imports que aparecía en el informe de agosto.

Según los informes que detallan las inspecciones estatales de seguimiento en marzo de 2026, el presidente de Sanctuary World, Benjamin Agresta, dijo que había cambiado el nombre a Sloth World Inc. y que Bandre ya no estaba afiliado al negocio. Un buzón de voz y un mensaje de texto que la AP dejó el domingo en el número que aparece en los informes de marzo para Sloth World Inc. no fueron devueltos inmediatamente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.