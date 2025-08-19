Los hermanos Menéndez comenzarán a presentar sus argumentos para obtener libertad condicional este jueves, en lo que representa el momento más cercano que han estado de salir de prisión desde su condena hace casi 30 años por el asesinato de sus padres.

Erik y Lyle Menéndez fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por matar a tiros a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. En ese entonces tenían 18 y 21 años. Mientras los abogados defensores alegaron que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales sostuvieron que los asesinatos fueron motivados por la herencia multimillonaria que recibirían.

PUBLICIDAD

Los hermanos se hicieron elegibles para libertad condicional luego de que una jueza de Los Ángeles redujera en mayo sus condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a penas de 50 años a cadena perpetua. Bajo la ley de California, esto los hizo elegibles de inmediato para solicitar libertad condicional, ya que eran menores de 26 años cuando cometieron los crímenes.

Un panel de dos o tres oficiales de audiencias de libertad condicional —parte de una junta de comisionados designados por el gobernador— evaluará a cada hermano por separado. Erik Menéndez tendrá su audiencia la mañana del jueves, seguido por Lyle Menéndez el viernes, ambos a través de videoconferencia desde la Prisión Richard J. Donovan en San Diego.

La junta evaluará si los hermanos representan un “riesgo irrazonable para la sociedad” en caso de ser liberados, considerando factores como su historial delictivo, la motivación detrás del crimen, signos de remordimiento, su comportamiento en prisión y sus planes para el futuro, según informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Incluso si la junta les concede la libertad condicional, podrían pasar meses antes de que salgan de prisión —si es que llegan a salir. Si la junta aprueba la libertad condicional para ambos hermanos, el principal abogado de la junta tiene 120 días para revisar el caso. Luego, el gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días adicionales para confirmar o revocar la decisión. Solo si Newsom aprueba la libertad condicional, los hermanos Menéndez podrían salir de prisión.

Newsom ya había ordenado anteriormente a la junta de libertad condicional realizar una evaluación de riesgo de los hermanos en respuesta a una solicitud de clemencia. En ese momento, destacó que la cuestión clave era si los hermanos representaban un “riesgo irrazonable para la seguridad pública”.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa en mayo, Newsom subrayó que ha aprobado y rechazado decisiones de la junta en el pasado, y que él es el “árbitro final” en estos casos.

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, solicitó el mes pasado la liberación de Erik Menéndez luego de que fuera hospitalizado por una “condición médica grave”. Posteriormente regresó a prisión.

El caso ha captado la atención de los entusiastas del crimen real durante décadas y ha inspirado documentales, especiales televisivos y dramatizaciones. El drama de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y el documental “The Menendez Brothers”, ambos estrenados en 2024, han sido clave en reavivar el interés en el caso.

En el último año, el apoyo de celebridades como Kim Kardashian y un reconocimiento más amplio de los hermanos como presuntas víctimas de abuso sexual ha generado una gran base de seguidores que piden su liberación. Algunos incluso han viajado a Los Ángeles en los últimos meses para asistir a audiencias y participar en manifestaciones en apoyo a los hermanos.

El exfiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, fue quien abrió la puerta a una posible liberación en el otoño pasado al solicitar a un juez que redujera sus condenas. Según su oficina, desde su condena, los hermanos han obtenido educación, participado en programas de desarrollo personal y fundado varios grupos de apoyo dentro de la prisión.

La decisión final del juez de re-sentenciar a los hermanos llegó tras meses de oposición por parte de los fiscales actuales, quienes argumentaron que los Menéndez no han asumido plenamente la responsabilidad por sus crímenes.

Los hermanos aún tienen pendiente una petición de habeas corpus presentada en mayo de 2023, en la que solicitan una revisión de sus condenas con base en nuevas pruebas que respaldarían sus alegaciones de abuso sexual por parte de su padre. El mes pasado, otro juez ordenó a los fiscales de Los Ángeles explicar por qué el caso no debería reabrirse.