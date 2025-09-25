Cazas estadounidenses rastrearon a cuatro aeronaves rusas que realizaban una misión de patrulla cerca de Alaska, informó este jueves el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad).

Según un comunicado, el Norad detectó el miércoles dos bombarderos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska.

En respuesta, desplegó un avión de alerta temprana E-3, cuatro cazas F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135 para su identificación y seguimiento.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales de los mares de Bering y Ojotsk, acompañados por cazas Su-35S y Su-30SM.

“La duración del vuelo fue de más de 14 horas, durante las cuales las tripulaciones realizaron repostajes en el aire”, indicó la cartera en Telegram, donde difundió imágenes de la operación. Agregó que en algunos tramos de la ruta los bombarderos fueron seguidos por cazas extranjeros.

Defensa subrayó que “todos los vuelos de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se llevan a cabo en estricta correspondencia con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo”.

La aviación estratégica rusa —con aeronaves Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3— efectúa con regularidad patrullas sobre aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico y el océano Pacífico, operaciones que no se han visto interrumpidas por la guerra en Ucrania.

En agosto pasado, estos aviones ya habían patrullado sobre aguas neutrales del mar de Barents, cerca de Alaska.