Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han adoptado las recomendaciones de un nuevo grupo de asesores sobre inmunización y han dejado de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para cualquier persona, dejando la elección en manos de los pacientes.

La agencia gubernamental de salud anunció el lunes que ha adoptado las recomendaciones hechas el mes pasado por asesores seleccionados por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Antes de este año, los funcionarios de salud de Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas, aconsejaban refuerzos anuales de COVID-19 para todos los estadounidenses de 6 meses de edad en adelante. La idea era actualizar la protección contra el coronavirus a medida que continúa evolucionando.

A medida que la pandemia de COVID-19 amainaba, los expertos discutían la posibilidad de enfocar los esfuerzos de vacunación en personas de 65 años o más, quienes tienen un alto riesgo de muerte y hospitalización.

Sin embargo, Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, anunció abruptamente en mayo que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendaban para niños sanos y mujeres embarazadas. También despidió al comité asesor sobre prácticas de inmunización de los CDC y los reemplazó con un grupo seleccionado por él.

El nuevo grupo votó el mes pasado en favor de declarar que todos los estadounidenses deberían tomar sus propias decisiones. Pero los CDC también dicen que las decisiones sobre vacunas, especialmente para los ancianos, deben involucrar la consulta con un médico, enfermero o farmacéutico.

La recomendación fue respaldada por el subsecretario de Salud y Servicios Humanos Jim O’Neill, quien funge como director interino de los CDC. O’Neill la aprobó la semana pasada, pero los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos la anunciaron el lunes.

El panel también instó a los CDC a adoptar un lenguaje más fuerte en torno a las afirmaciones sobre los riesgos de las vacunas, a pesar de la resistencia de grupos médicos externos que dijeron que las vacunas tenían un historial de inocuidad comprobado por los miles de millones de dosis administradas en todo el mundo.

En un comunicado del lunes, O’Neill celebró el cambio, diciendo que la orientación pasada “disuadía a los proveedores de atención médica de hablar sobre los riesgos y beneficios de la vacunación”.

“El consentimiento informado ha vuelto”, dijo O’Neill en un comunicado al que algunos médicos se opusieron.

Los médicos discuten rutinariamente las vacunas con los pacientes y los padres, y comparten información impresa sobre los riesgos y beneficios de cada vacuna, señaló el doctor Jesse Hackell, un médico retirado de Nueva York coautor de varias declaraciones de política de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre vacunaciones.

“Hacer una declaración de que el consentimiento informado ha vuelto implica que se había ido. De ninguna manera se ha ido”, expresó.

Las principales sociedades médicas continúan recomendando vacunas para niños más pequeños, mujeres embarazadas y otros con mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave. Dicen que la discusión del gobierno de Trump sobre el riesgo hace mucho énfasis en los efectos secundarios raros y no tiene en cuenta los peligros de la infección por coronavirus en sí.

La decisión permite al programa de Vacunas para Niños del gobierno enviar dosis de la vacuna contra el COVID-19. El programa proporciona vacunaciones de rutina sin costo a los niños cuyas familias califican.

O’Neill también aprobó una recomendación del panel de que los niños menores de 4 años reciban su primera dosis de vacuna contra la varicela como una vacuna independiente en lugar de en combinación con sarampión, paperas y rubéola.

Hay una sola vacuna que contiene las cuatro, pero conlleva un mayor riesgo de fiebre y convulsiones relacionadas con la fiebre. Desde 2009, los CDC habían dicho que prefiere vacunas separadas para las dosis iniciales de esas vacunas y el 85% de los niños pequeños ya reciben la vacuna contra la varicela por separado.