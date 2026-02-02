Washington. El presidente Donald Trump dijo que el centro de artes escénicas Centro Kennedy de Washington cerrará durante dos años a partir de julio para realizar obras de construcción.

El anuncio de Trump en redes sociales el domingo por la noche sigue a una ola de cancelaciones desde que Trump destituyó a la anterior dirección y añadió su nombre al edificio.

Trump anunció su plan días después del estreno de “Melania”, un documental sobre la primera dama que se mostró en el histórico recinto. La propuesta, dijo, está sujeta a la aprobación de la junta del Centro Kennedy, que fue renovada con aliados elegidos al gusto del mandatario.

PUBLICIDAD

“Esta importante decisión, basada en la opinión de muchos Expertos Altamente Respetados, transformará un Centro cansado, roto y deteriorado, que ha estado en malas condiciones, tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, en un Bastión de Clase Mundial de las Artes, la Música y el Entretenimiento”, escribió Trump en su publicación.

Importantes grupos de artes escénicas han cancelado sus presentaciones en el centro desde el cambio en sus directivos, uno de los más recientes, es el compositor Philip Glass, quien anunció su decisión de retirar su Sinfonía No. 15 “Lincoln” porque dijo que los valores del centro hoy están en “conflicto directo” con el mensaje de la pieza.

A principios de este mes, la Ópera Nacional de Washington anunció que trasladará sus presentaciones fuera del Centro Kennedy en otra salida notoria tras la toma de control de Trump del principal recinto de artes escénicas de la capital de Estados Unidos.

Un portavoz del Centro Kennedy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.