Los $2,000 que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, prometió devolver a los ciudadanos como compensación por los aranceles aplicados siguen sobre la mesa. Sin embargo, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, aseguró que algunos beneficiarios ya han recibido el dinero.

El funcionario, en declaraciones a Fox News, explicó que meseros y trabajadores con horas extras figuran entre los primeros en recibir el incentivo. Esto, en referencia al llamado “Big Beautiful Bill”, la legislación firmada por el presidente Trump que exime del pago de impuestos las propinas y las horas extras, permitiendo que estos trabajadores vean un aumento directo en sus ingresos.

PUBLICIDAD

“En un momento en el que estamos agradecidos por todo, no olviden… ya enviamos cheques de unos $2,000 a todas las personas que tienen horas extra o ingresos por propinas”, afirmó Hassett en “Sunday Morning Futures”, de Fox News.

El funcionario no aclaró si sus declaraciones implican que las personas beneficiadas de esa medida quedarían exentos del llamado “dividendo” que enviará la adminstración Trump, en caso de que se concrete.

Al momento, no está claro quiénes recibirían los $2,000 que prometió el presidente estadounidense. Lo que sí se sabe, según confirmó el propio mandatario, es que el pago se ralizaría -de ocurrir- en algún momento de 2026.

Trump anunció que daría un “dividendo” de los aranceles a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pago sería para “todos los estadounidenses, excepto quienes tienen ingresos altos”, aunque no precisó cuál sería el umbral de ingresos para quedar excluido.

Al momento no se ha dado a conocer ningún proyecto de ley concreto para otorgar los $2,000.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al ofrecer el anuncio.