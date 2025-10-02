Nueva York. Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron mientras se encontraban en la calle de rodaje del aeropuerto LaGuardia en Nueva York, dejando al menos una persona lesionada, en lo que la aerolínea describió como una “colisión a baja velocidad”.

El ala de un avión con 32 personas a bordo, que se preparaba para despegar el miércoles por la noche rumbo a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de un avión que llegaba desde Charlotte, Carolina del Norte, con 61 personas a bordo, según un comunicado de Delta.

My @Delta plane just crashed into another plane on the LaGuardia tarmac pic.twitter.com/jxstbpT2Fr — Oren (@oren_juice) October 2, 2025

Another angle from the plane @Delta crash at LaGuardia pic.twitter.com/gXLFZYn264 — Oren (@oren_juice) October 2, 2025

Una asistente de vuelo sufrió heridas que no ponían en riesgo su vida y fue trasladada a un hospital, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. La aerolínea indicó que no se reportaron pasajeros heridos.

“El ala derecha de ellos golpeó nuestra nariz y la cabina; tenemos daños en el parabrisas y... algunas de nuestras pantallas aquí adentro”, dijo un piloto, según el audio del control de tráfico aéreo.

El avión que había aterrizado “se detuvo, se sacudió y se desplazó bruscamente hacia la derecha”, relató el pasajero William Lusk a ABC. “Todos guardaron silencio absoluto. Y mientras todos guardaban silencio, el piloto apareció con calma y dijo: ‘Oigan, hemos tenido un accidente, todos manténganse tranquilos’”.

RUNWAY CHAOS: Two Delta regional jets collided on a taxiway at LaGuardia Airport Wednesday night. One person suffered minor injuries. pic.twitter.com/ozdI1Qov35 — Fox News (@FoxNews) October 2, 2025

No se esperaba que el resto de las operaciones del aeropuerto se vieran afectadas, según Delta.

“Delta trabajará con todas las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal es lo más importante”, indicó la aerolínea en un comunicado. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia”.

Los aviones de Delta Connection involucrados en la colisión son operados por Endeavor Air.